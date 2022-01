Feijóo activa su guerra en los tribunales contra el Gobierno por los fondos de empleo

Galicia se asoma a una guerra judicial con el Gobierno por el reparto de los fondos de empleo. La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha avanzado la intención de la Xunta de acudir a los tribunales tras expirar “el plazo de un mes” que el pasado 17 de diciembre se le dio al Ejecutivo central para que respondiese.

Según Lorenzana, en el caso de que siga sin recibirse respuesta se presentaría un recuerdo ante el Tribunal Supremo, si bien se concederá un “margen” a la espera de si hay contestación.

“No se pueden repartir de forma discrecional”

Esta guerra se suma a la que la Xunta y el Gobierno central mantienen a cuenta del reparto de los fondos europeos. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que la Xunta participe en un “boicot”, pero ha asegurado que lo “importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional”.

“Esto son fondos (a los que se refiere el requerimiento autonómico) de políticas activas de empleo, que recibimos antes de los Next Generation y que seguiremos recibiendo después. No se trata en ningún caso de boicotear el reparto de fondos europeos en España”, ha defendido.

“De lo que se trata es de que los fondos en materia de empleo se repartan como en los últimos años, con un criterio y no sacando convocatorias específicas que beneficien a comunidades específicas, mientras se detrae ese dinero del conjunto de la convocatoria nacional”, ha remarcado.

La doble advertencia de Feijóo

El presidente de la Xunta también ha alertado de que “es la primera vez” en la que “una parte de los fondos de políticas activas de empleo queda en el Ministerio para que los gestione” pese a responder a “una competencia autonómica”. “Esa es la primera irregularidad”, ha advertido.

Además, Feijóo ha apuntado que la “segunda” irregularidad es que “se saca una porción de dinero que no es importante desde el punto de vista cuantitativo, pero sí muy importante como precedente, en beneficio de tres o cuatro comunidades”, mientras el resto de autonomías no pueden “concurrir”. Por eso, ha insistido en que la Xunta ha optado por impulsar el requerimiento previo a la vía jurisdiccional, a la espera de ver qué responde o si lo hace el Ejecutivo central.

“Pero que quede claro que esto no tiene nada que ver con boicotear el reparto de fondos europeos. Lo que se intenta es que, cuando se repartan los fondos europeos, se haga con un criterio objetivo. Si no, el que tendrá un problema con la UE será el Gobierno central, porque la UE levantará un acta sobre un reparto incorrecto y discrecional de los fondos, cosa que no se puede hacer”, ha advertido el presidente de la Xunta.