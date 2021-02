Feijóo carga contra el Gobierno por la manifestación negacionista de Santiago

El presidente de la Xunta lamentó que la Delegación del Gobierno permitiera la manifestación negacionista que el pasado fin de semana recorrió Santiago para protestar contra la nueva Lei de Saúde de Galicia, la polémica normativa que abre la puerta a la obligatoriedad de las vacunas contra el Covid-19.

“Esa manifestación fue autorizada por el Gobierno. Personas que estaban allí me da la sensación de que no residían en Galicia, estando cerrada perimetralmente. Entonces, yo lo que le pido al Gobierno es que ejerza sus competencias y que no sea un activista con estas manifestaciones que tienen riesgo para quienes se manifiestas y quienes les rodean”, dijo Feijóo, quien criticó que personas se movilicen sin mascarilla por las calles.

Hizo estas manifestaciones a colación de una pregunta sobre las manifestaciones del 8 de marzo del año pasado, donde a juicio del dirigente autonómico, el Ejecutivo central actuó “de una forma como mínimo negligente”. “Espero que este año las negligencias formen parte del pasado. Lo importante en cualquier tipo de manifestación es que se cumplan los criterios sanitarios vigentes en cada comunidad autónoma y que el Gobierno no sea el actor principal que active manifestaciones”, remarcó.