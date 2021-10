Feijóo presume de sus bajadas de impuestos: «Lo fácil es subirlos»

Alberto Núñez Feijóo presume en Andalucía de sus bajadas de impuestos. El presidente de la Xunta ha defendido que gobernar «subiendo los impuestos y la deuda lo hace cualquiera». A su juicio, para esto «no hace falta un gobierno», antes de poner su gestión al frente del Ejecutivo autonómico gallego como de su homólogo andaluz, Juanma Moreno, como ejemplos de lo contrario.

«Ahora bien, cuadrar cuentas, no gastar más de lo que se tiene y pagar lo que se debe es lo que nos han enseñado en casa y eso es lo que queremos hacer en Andalucía, en Marbella, en Galicia y en España», ha sentenciado el presidente gallego en un acto en Marbella.

En tierras malacitanas ha aprovechado la oportunidad para destacar la «buena gestión» de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía y el que haya «acreditado que la política» en esta comunidad «puede ser distinta, honesta y que busca la eficiencia».

Defensa de la estabilidad

En este sentido, ha incidido en la estabilidad, «un valor que incrementa la riqueza, los servicios públicos y, sin ninguna duda, la credibilidad de la política bien entendida«, defendiendo un modelo de gobierno «sin ataduras, que no tiene que recurrir a partidos independentistas para mantenerse en el gobierno, que no tiene que ocultar pactos para aprobar los presupuestos y que no tenga más objetivo que acertar, que defender los intereses generales y que tu país vaya mejor el día que te vas que el que llegaste»

Esa estabilidad, por ejemplo en Galicia o Andalucía, ha continuado, «permite bajar impuestos», según el presidente gallego, quien ha considerado que el PP «ha acreditado que somos los mejores defensores de los servicios públicos». «La equidad es tratar a la gente con independencia de su renta, en función de su necesidad sanitaria objetiva», ha sostenido, agradeciendo a Moreno que haya «acreditado que en Andalucía se podía hacer un cambio y que le ha ido mejor» a esta comunidad autónoma.

«Los políticos honestos no mienten ni engañan»

Feijóo ha dado «matrícula de honor» para Juanma Moreno y ha defendido su permanencia al frente del Ejecutivo andaluz. A su juicio, la comunidad «necesita una mayoría para crecer, para prosperar, para seguir trabajando en el enorme potencial de esta tierra» y «el único que puede otorgarla es el político que se forjó en la dificultad y que ha sido capaz de vencer 40 años de socialismo, de gestionar excepcionalmente una pandemia, de cuadrar las cuentas, de no hablar de cuentos sino hacer las cuentas y ese es Juanma Moreno».

«Creo que los políticos honestos son los que no mienten ni engañan. Son los que tienen palabra, los que no hacen lo que les conviene personalmente sino que intentan cumplir su palabra aunque eso pueda disminuir sus aspiraciones. Apostar por la estabilidad de las instituciones es defender España, el Estado», ha manifestado Núñez Feijóo.