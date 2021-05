Feijóo se reivindica: Galicia y Madrid dieron “las mejores noches electorales” a Casado

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado públicamente a su homóloga en la comunidad de Madrid y compañera de filas, Isabel Díaz Ayuso, por su victoria en las elecciones autonómicas celebradas este 4 de mayo.

A preguntas de los medios, el barón autonómico del Partido Popular rechazó entrar en un debate sobre las diferencias de discurso entre él y la dirigente madrileña (la contundente victoria de Ayuso y la proyección nacional que los populares quieren darle a los resultados puede hacer que los postulados de Feijóo pierdan fuerza en Madrid). No obstante, sí reivindicó que tanto Madrid como Galicia han hecho vivir a Pablo Casado, actual presidente del partido, “sus mejores noches electorales”.

Conversación con Casado

Feijóo manifestó que, tras los comicios de este martes, en los que Ayuso barrió al bloque de izquierdas, la dirigente política se ha convertido “en una de las presidentas autonómicas más importantes de España”. A su modo ver, se trata de un “triunfo inapelable” que da oxígeno a Casado.

Tras evitar pronunciarse sobre las diferencias de discurso dentro del PP, Feijóo reveló que mantuvo una conversación la pasada noche con su jefe de filas. «Me imagino y así lo hablamos ayer por la noche, que ya está pensando en cómo tiene que seguir y avanzar para que lo que ha ocurrido en Madrid ocurra en España cuando (Pedro) Sánchez llame a las urnas», sentenció, en declaraciones a los medios en Lugo.

Siguiendo la línea discursiva de otros pesos pesados del PP, Feijóo incidió en que Madrid había votado “por la estabilidad de las instituciones, por la gestión y por la libertad de los ciudadanos”. Así, indicó que la consolidación de su partido en la comunidad madrileña es un anticipo de un eventural regreso a la Moncloa. “Empieza a haber la estabilidad de algunas comunidades y eso es un anticipo, en mi opinión, de lo que los españoles están esperando”, remarcó.

Una derrota de Sánchez

“A veces se gana y a veces se pierde”, dijo el mandatario autonómico, que añadió que la pasada jornada el Gobierno de Pedro Sánchez “tuvo una pérdida probablemente irreparable”.

“El PSOE tuvo los peores resultados de su historia, mientras que Podemos tuvo el peor de todos los grupos con representación parlamentaria y su líder carismático anunció que deja todos sus cargos y responsabilidades políticas”, apuntó.

«Creo que el Gobierno central tiene que tomar nota porque sus políticas han sido derrotadas en las urnas, y han sido derrotadas con tanta contundencia que no valen explicaciones, ni disculpas», dijo Feijóo. «Tiene que tomar nota y no puede seguir gestionando con tanta soberbia, tiene que hablar más con las comunidades autónomas, no se puede gestionar de forma sectaria un país», añadió.

El liderazgo de Casado

Pero, ¿el resultado de Ayuso consolida el liderazgo en el PP de Casado, con quien Feijóo ha tenido manifiestas tensiones desde hace tiempo? Feijóo indicó que su jefe de filas obtuvo “un gran resultado” porque “su partido en Madrid obtuvo un excelente resultado”.

«Si el Partido Popular obtiene el resultado del PSOE y queda como tercera fuerza política, entonces, ¿quién dudaría que la situación de Pablo Casado sería una situación muy comprometida? Pero ha ocurrido lo contrario», argumentó.

Madrid y Galicia

«Y es que el PP de Madrid saca más votos que todos los partidos de izquierda juntos, supera el 44% de voto y por tanto el presidente Casado ha obtenido un gran resultado, porque su partido, el PP, ha obtenido un excelente resultado en Madrid», insistió.

Dicho esto, ha recalcado que, aunque «no ha sido fácil en los dos últimos años», Casado obtuvo en Madrid «una de sus mejores noches electorales». Eso sí, “junto a la que le dio Galicia el pasado mes de julio”, reivindicó, en referencia a su cuarta mayoría absoluta consecutiva.