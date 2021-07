Feijóo, sobre el crimen de Samuel: «No me atrevo a tipificarlo como un problema de homofobia»

El presidente de la Xunta pide no dejarse llevar por las “especulaciones” sobre las razones del asesinato de Samuel Luiz en el entorno de Riazor el pasado sábado. Alberto Núñez Feijóo, ha admitido la «consternación» e «impacto» que le ha causado el crimen del joven de 24 años, pero ha pedido dejar que avance la investigación sin «atreverse» por el momento a calificar el «brutal asesinato» de «homófobo».

Feijóo ha asegurado sentirse conmocionado por un “asesinato tan brutal” en una ciudad «tranquila» como A Coruña, dentro de una comunidad «tranquila» y con un índice de delincuencia «bajísimo» se pueda producir «un asesinato tan brutal».

«No oculto que no dábamos crédito cuando empezamos a conocer la noticia», ha dicho, antes de añadir que «no hay ninguna explicación» para lo ocurrido y que lo que sería deseable es que se identifique a los autores de la paliza mortal. A renglón seguido, preguntado sobre si cree que hay un problema de homofobia en España, se ha mostrado más cauto. «Hay un problema de irracionalidad, de instinto asesino por parte de las personas que le han apaleado y le han matado. Yo no sé cuáles eran sus inclinaciones sexuales ni creo que tenga relevancia, porque lo que ha ocurrido es que han matado a una persona, han matado a un hombre, no sabemos por qué. Cuando avance la investigación veremos cuáles son las causas, todas injustificadas e irracionales. Pero no me atrevo a decir si se puede calificar de problema de homofobia», ha aseverado.

Feijóo pide proseguir con la investigación

«Lo que sí creo y tienen razón los padres es en pedir respeto para esta persona. Y hay que saber qué ha ocurrido», ha insistido, antes de precisar, cuestionado sobre si considera que hay en España un repunte de delitos de odio, que no dispone de información para llegar a esta conclusión dado que habría que analizar antecedentes con «datos sobre periodos concretos».

Además, Feijóo ha incidido en la «irracionalidad» de lo ocurrido y en que «no tiene explicación» que «una persona esté con una chica hablando por teléfono con otra o lo que fuere, da igual, y le den una paliza en el centro de A Coruña a las tres de la mañana con resultado de muerte».

«Los delitos de odio u homofobia los iremos sabiendo, pero lo que procede es que la policía nos diga la causa o móvil, que detenga a los implicados, tomar nota y sacar conclusiones. Pero buscar explicaciones a un asunto absolutamente irracional, a un asesinato… No digo que esté mal, pero en este momento de consternación y sin conocer el detalle me parece una mera especulación, la verdad», ha recalcado.

Pontón ve un crimen homófobo y ataca a Feijóo

Las palabras de Feijóo se han topado con la oposición de la portavoz nacional del BNG. Ana Pontón ha valorado positivamente que las calles y plazas de toda Galicia «se llenaron para reclamar justicia para Samuel y condenar su vil asesinato», un «crimen» que, además, «todo apunta a que está teñido de homofobia, lo que añadiría un delito de odio a la violencia sin sentido que acabó con su vida».

«Y por eso sorprende la reacción de quien, como presidente de la Xunta, parece empeñado en negar que detrás del asesinato de Samuel hay homofobia. No se puede ser equidistante, ni se puede tratar de mirar para otro lado cuando un joven de 24 años es asesinado por su condición sexual y como si a un asesinato machista se quisiera limitar a un caso de violencia más, como si no tuviese importancia o fuese secundaria la causa que motiva el crimen machista», ha censurado Pontón.