Feijóo ya ejerce como líder del PP: «Hemos abierto una etapa de ilusión»

El presidente de la Xunta ve con «ilusión» la nueva etapa que se abre en el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo se ha declarado este jueves «satisfecho» por el «desbloqueo» en la situación orgánica de su partido, que en días atrás definió como «colapso».

Leer más: Rueda elude responder si Feijóo mantendrá la presidencia de la Xunta tras el salto a Madrid

Feijóo ha declinado confirmar si concurrirá al congreso extraordinario de abril para suceder a Pablo Casado al frente del PP, tal y como le animan los barones territoriales, pero sí ha mostrado su satisfacción por el giro en el Partido Popular. «No le oculto que hemos abierto una etapa de ilusión y hemos desbloqueado la vida orgánica del partido», ha destacado, antes de declararse «muy preocupado por la situación de la invasión de Rusia en Ucrania, y todo el impacto que va a suponer para la UE y, por consiguiente para España».

Preguntado acerca de si escuchará a quienes en su partido le piden dar el paso adelante, el presidente ha sido tajante: «Sobre el congreso no vamos a hablar hasta que se convoque». «Empezar a hablar de un hecho futuro e incierto, con todas las incertidumbres que tenemos esta mañana tras la invasión rusa no me parece prioritario para la opinión pública«, ha aseverado.

Leer más: Feijóo estudia dejar la Xunta a Rueda y auparlo como sucesor

«El martes hay una Junta Directiva en la que se convocará un congreso», ha defendido. Será ahí cuando, según Feijóo, habrá que ver «las gentes que quieran hablar» y «los compañeros que quieran valorar su candidatura», ha enfatizado el presidente de la Xunta, que ha reiterado su preocupación por Ucrania. El presidente de la Xunta ha recordado que «desde hace décadas no había un conflicto bélico en Europa». «Comprenderá que para todos los que tenemos pasaporte de la UE hoy es nuestra máxima preocupación», ha zanjado.