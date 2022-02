Rueda elude responder si Feijóo mantendrá la presidencia de la Xunta tras el salto a Madrid

Sonoros silencios en el PP gallego sobre el futuro de Alberto Núñez Feijóo y de la propia formación. Tras en cónclave de barones celebrado la noche de este miércoles en Génova y que acabó con el compromiso de Pablo Casado de convocar una junta directiva para el próximo martes y un congreso en el mes de abril al que no se presentará, todos los focos apuntan al presidente gallego.

Todo los pesos pesados del PP han manifestado públicamente que desean que sea él quien agarre las riendas del partido pero, de momento, el de Os Peares ha insistido en que no desvelará de forma oficial si se presentará o no al Congreso hasta que este no sea convocado. Con declaraciones oficiales o sin ellas, la maquinaria política ya está en marcha y, en Galicia, las dudas residen en cómo esta operación afectará a la Xunta de Galicia y al PPdeG.

Las dos vías de Feijóo

En un principio, se daba por hecho que Feijóo compatibilizaría la presidencia del PP con la de la Xunta, si bien en las últimas jornadas han ido creciendo las voces que insisten en que el presidente gallego podría acabar por abandonar la Xunta, cediendo el testigo, previsiblemente, a su vicepresidente primero, Alfonso Rueda.

Rueda fue el encargado, este jueves, de ofrecer la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta debido a la presencia de Feijóo en la Confederencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez para esta jornada –que, finalmente, fue suspendida por la crisis ucraniana–. Las preguntas de los medios eran claras: si Feijóo podría compatibilizar la presidencia del Ejecutivo gallego con la de su partido a nivel estatal y si estaría dispuesto a dar el paso a sucederlo.

A pesar de estar claramente señalado en la línea sucesoria de Feijóo, Rueda, como su presidente, optó por el silencio. “Ayer se logró el objetivo de conseguir una transición rápida y se acordó por unanimidad. Hay una junta directiva el martes que viene y todo indica que se convocará un congreso. A partir de ahí estamos hablando de un congreso que aún no está convocado”, dijo, para insistir, no obstante, en que el presidente gallego no estaba desatendiendo sus obligaciones en la Xunta por la situación del partido.

La presión de la oposición

“En una semana complicada, el presidente mantuvo su agenda y estuvo en el Parlamento. A los hechos y a la actividad institucional me remito”, dijo, para atizar a la oposición por sus críticas al respecto.

De hecho cargó contra el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, que compatibiliza este cargo con el de alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña. “El presidente de la Xunta está siendo, por encima de todo, presidente”, insistió.

En cuanto a su futuro personal y a si estaría dispuesto a suceder a Feijóo al frente de la Xunta, de nuevo, evasivas. “No se puede hablar de futuribles, estamos hablando de un proceso que no se ha producido. Ayer se marcó una hoja de ruta”, insistió.