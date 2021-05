Galicia elimina el toque de queda y amplía los horarios de bares y restaurantes

Galicia dibuja su nuevo mapa de restricciones tras el fin del estado de alarma. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico que la comunidad verá levantado el toque de queda y el cierre perimetral en la madrugada del sábado al domingo como consecuencia del fin del estado de alarma.

Ante esta situación, Feijóo ha asegurado que se reforzará el sistema de registro obligatorio de viajeros que se desplacen hasta Galicia y, en el apartado de horarios, se podrá circular por las calles a cualquier hora, pero, sin embargo, la hostelería sí contará con restricciones.

Estas serán más laxas que las actuales, toda vez que los bares verán ampliado su horario de apertura hasta las 23.00 horas de la noche, mientras que los restaurantes lo harán dos horas después (a la 1 de la madrugada) siempre y cuando tengan registro de clientes y medidores de CO2.

Feijóo critica la inseguridad jurídica

A partir de la 1 de la madrugada quedarán también prohibidas las reuniones de no convivientes. “No se puede pedir esfuerzos a la hostelería y no a las personas. Pediremos aval judicial para que no se puedan hacer reuniones en domicilios más allá de las 1.00 horas de la mañana”, ha recalcado Feijóo, que ha apuntado que “si hoy podemos continuar la apertura, dar más tiempo a la hostelería abriendo bares hasta las 23.00 y restaurantes hasta la 1.00 y medidas de libre circulación y reunión en exterior” es gracias al trabajo tanto de los expertos del comité clínico como al esfuerzo del conjunto de la sociedad gallega.

Feijóo ha proclamado estas palabras después de criticar al Gobierno central que ponga punto y final al estado de alarma sin contar con un plan b que aporte seguridad jurídica a las restricciones adoptadas. “Cambia de forma repentina y abrupta los instrumentos que las autonomías vamos a tener a nuestra disposición”, ha denunciado. “Su única solución es judicializar la pandemia, con todo lo que esto supone. Hemos visto recientemente los diferentes criterios manifestados por los distintos tribunales de justicia”, ha advertido Feijóo.

En este sentido, los únicos territorios en los que la Xunta pretende mantener el toque de queda y el cierre municipal a nivel interno son los cinco municipios de la comunidad que se encuentran en un nivel epidemiológico de riesgo «extremo». Se trata de Padrón, Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro y Laza, en donde, al decaer el estado de alarma, la Xunta se verá obligada a pedir la autorización judicial para aplicar estas medidas.