González Formoso carga contra Rueda por proteger a las grandes fortunas: «Va contra la historia de Galicia»

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha criticado con dureza a Alfonso Rueda por su posición frente al impuesto a las grandes fortunas, un tributo extraordinario que activó el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando los gobiernos autonómicos del PP comenzaron a rebajar la carga fiscal a los ricos. En Galicia se tradujo en una bonificación del 50% al Impuesto de Patrimonio, que quedó en nada con la nueva norma del Gobierno central.

Este jueves, la Xunta anunció un recurso ante el Constitucional para tumbar el impuesto, lo que para González Formoso es perseverar en el error y «equivocarse de país». «Se equivoca de país, esto no es Andalucía, aquí no hay señoritos andaluces; para buscar una gran fortuna no hay que ir a la feria de abril, sino a la feria de Paiosaco», ha relatado en el acto de presentación de las candidaturas de la comarca de Bergantiños celebrado este sábado en Coristanco.

Formoso ha hecho un llamamiento a rebelarse contra una decisión que, en su opinión «rompe con el principio de solidaridad» y «deja de lado a los que menos tienen». Entiende que Rueda va «contra la historia de Galicia», caracterizada por «el principio de solidaridad» y donde «nunca nadie dejó de echar una mano cuando alguien lo necesitó».

Dos modelos

El también presidente de la Diputación de A Coruña insistió en que el presidente de la Xunta «se equivoca al hacer seguidismo de Ayuso y Moreno Bonilla y actuar en favor de los millonarios». Frente a esto reivindicó los proyectos socialistas basados en la «igualdad de oportunidades, justicia social, promoción del empleo y protección social». «Enfrente está un PP que quiere volver a una Galicia en blanco y negro de hace 50 años, donde había que empeñar una vaca o un terreno para ir a un especialista», dijo.

El secretario xeral del PSdeG dio por este motivo una mayor importancia a las próximas elecciones municipales, que no ve como «una carrera electoral para colocar más banderas rojas o azules», sino como 313 oportunidades para «seguir construyendo país».