González Formoso pide calma en el PSdeG: “Confrontemos proyectos y no personas”

La carrera por la Secretaría Xeral del PSOE gallego acelera mientras que los afines a Gonzalo Caballero insisten en que su proyecto es “de izquierdas” y no de “baronías”, en referencia a la candidatura a las primarias del alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. Mientras tanto, esta jornada, el también secretario provincial del partido en A Coruña pide calmar los ánimos. Así, el dirigente y presidente de la Diputación de A Coruña ha solicitado “confrontar proyectos y no personas” durante un proceso que, insiste, es un ejemplo de “garantía democrática”.

Así se ha expresado Formoso a la salida de la convención provincial de A Coruña celebrada este sábado en un hotel de la ciudad herculina, donde se han reunido los delegados coruñeses para debatir y consensuar las enmiendas provinciales que se presentarán al 40 Congreso Federal del PSOE, y en la que ha participado el actual presidente de la Diputación de A Coruña, en calidad de secretario provincial.

Para el secretario provincial, las primarias son «un procedimiento maravilloso y democrático» en el que «enseñar lo mejor de uno mismo, poniendo en valor todas las ideas para mejorar Galicia».

Un proceso “muy limpio”

En este sentido, ha destacado que está siendo un proceso «muy limpio», algo que ha agradecido a sus compañeros de partido y a la propia secretaría general. El dirigente socialista no ha querido comentar las declaraciones realizadas este viernes por el vicesecretario xeral de los socialistas gallegos, Pablo Arangüena, en las que comparaba la candidatura de Formoso con las baronías territoriales, “símbolo del pasado”.

Campaña “en positivo”

«Está siendo una campaña en positivo, así que no voy a entrar. Pero creo los socialistas del S.XXI manejamos otro tipo de términos y filosofías que no tienen que ver con baronías o barones territoriales«, ha apuntado Formoso, que ha recalcado que «todos» fueron escogidos «en un proceso democrático, en primarias» –«tanto yo como Gonzalo»–.

«Hay una garantía llamada primarias y ya nos movemos en otros términos», ha insistido el secretario provincial de A Coruña, que ha reconocido que afronta la jornada «con ilusión», «recorriendo Galicia» para conocer su «idiosincrasia».

Además, ha remarcado que «Galicia no es del PP», «al contrario de lo que puedan pensar algunos compañeros». «No hay ninguna localidad ni territorio que se pueda adscribir a una formación política concreta; eso es antidemocrático, poco respetuoso y poco inteligente con la ciudadanía gallega. Galicia es de quien la comparte, la escucha y de quien la entiende, y hacia ahí van nuestros esfuerzos», insistió.