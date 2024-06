“Hemos vuelto a contactar con BYD al saber que quieren otra fábrica en Europa”

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, sostiene que la “estabilidad política” que exhibe Galicia, con un Gobierno en mayoría absoluta, es un gran reclamo para la clase empresarial inversora, al igual que una oferta de suelo barata. A la espera de la llegada de Sentury Tire a As Pontes, la conselleira anuncia que se han vuelto a poner en contacto con la también china BYD, para tratar de captar su nueva fábrica en Europa.

Esta semana indicó en el Parlamento que la china Sentury no había desistido de su intención de levantar una fábrica de neumáticos en As Pontes a pesar de haber iniciado otra similar en Marruecos…

Sí, a mayores de lo que he dicho en el Parlamento, tenemos una reunión concertada con ellos para el 15 de junio para ver un poco, ahora que han presentado la documentación, cómo va el proyecto. En este momento, con la Oficina Económica, hacemos un seguimiento total de los proyectos y la generación industrial. Queremos ver qué necesitan y si nos pueden decir algo sobre cuáles son sus estimaciones de inversión. A nosotros no nos han comunicado ningún desistimiento del expediente, más bien todo lo contrario. Todo esto, en cualquier caso, no es una garantía de que Sentury vaya a venir a Galicia; la mayor garantía es que se instale y empiece a construir. Pero bien, no me voy a guiar por comentarios de prensa cuando veo que el expediente lo están continuando.

Tenemos una reunión concertada con Sentury para el próximo 15 de junio para ver cómo va el proyecto

Hablando de inversores chinos. BYD barajó una factoría de coches eléctricos en Galicia que finalmente se fue a Hungría y, ahora, acaba de anunciar su intención de acometer una segunda fábrica. ¿Ha habido algún contacto?

Sí, nos hemos vuelto a poner en contacto con ellos. A todas las empresas que se acercan a nuestra oficina económica les hacemos un seguimiento y cada x tiempo se les llama para ver si necesitan algo, si van a empezar una tramitación. A raíz de conocer que estaban buscando una nueva posición en Europa hemos vuelto a contactar con ellos ofreciendo lo que hacemos siempre. Hay que tener en cuenta que, ahora, en la consellería también tenemos las competencias de suelo industrial, lo que es clave para ofrecerles un paquete completo si es que están buscando ubicación. Tenemos una política interesante de apoyos económicos y financieros diseñada desde el Igape y Xesgalicia y creo que, en estos momentos, las empresas están valorando mucha la aceleración industrial. Es muy difícil ser más rápidos de lo que estamos siendo ahora… Eso es un poco lo que estamos ofreciendo a inversores: agilidad administrativa, suelo y, además, suelo barato. El presidente, de hecho, anunció que en los cien primeros días de mandato, y así lo haremos, vamos a sacar el suelo público gratuito los ocho primeros años para las empresas. BYD es un caso claro. Nos hemos puesto en contacto con ellos y, de momento, no tenemos más noticias. Supongo que están estudiando y, como hacemos siempre, vamos a intentar que vengan a Galicia.

Hablando de automoción: ¿Hay miedo a deslocalizaciones? Lo digo por ese reciente paquete de ayudas de 18 millones de euros para las compañías auxiliares que ha repartido la Xunta

En este punto soy muy crítica con el Gobierno central. Muy muy crítica. Creo que han hecho un desastre con el PERTE de la automoción. Lo que ha pasado con la automoción es una decisión europea en la que no voy a entrar y que dice que nos vamos a electrificar . Bien, dicho esto, el problema más grande de los PERTE, a parte de la lentitud con la que se está trabajando, es que no se han hecho hablando con los sectores. Estamos ante un Gobierno que diseña en los despachos las convocatorias y eso, por normal general, no funcional, porque sentada en una mesa no sabes qué pasa en la automoción ni en el naval ni en ningún lado. Han diseñado unas convocatorias que son absolutamente inaccesibles para las grandes empresas de componentes. Directamente, no pueden acceder sean grandes, pequeñas o medianas, con lo cual no tienen financiación y sus precios son menos competitivos. Quien puede acceder a las ayudas son las grandes empresas multinacionales, a las que no se le ponen ningún requisito de compra en territorio. Con lo cual, dicho muy a lo bruto, lo que está financiando el Estado español con el PERTE de la automoción es que, en nuestro caso, Stellantis compre en China y en Marruecos. Está financiando a las empresas chinas, a las marroquíes, a todas menos a las españolas. En Galicia hay 25.000 empleos ligados a la automoción, 6.000 son de Stellantis y el resto son de grandes empresas dedicados a hacer componentes. Si no apoyas que los costes le salgan más baratos a estas empresas o facilitas que Stellantis tenga que comprar en España… Nosotros estamos trabajando con el sector, este paquete de ayudas que acabamos de sacar, de 18 millones de euros, son fondos propios de la comunidad autónoma, porque es la única fórmula que tenemos ahora para ayudar a este tejido y estamos analizando como continuar. Ese diseño lo puede estar haciendo también el Gobierno central, máxime cuando existen fondos enviados por Europa, que son de todas las comunidades, y que están embalsados en los ministerios. En la automoción no se está apoyando donde se debe apoyar.

Hay fondos europeos embalsados en todos los ministerios

Cambiando de sector. Sobre los grandes proyectos de hidroeléctrica reversible que llegarán en un futuro. La andaluza Magtel y Reganosa tienen dos propuestas de este tipo que confluyen en As Pontes. ¿Siguen adelante? ¿Cómo compatibilizarlas?

En As Pontes hay que compatibilizar todo. En un determinado momento, el proyecto tan grande que presentaba Reganosa no era compatible con el de Magtel. Ahora mismo, el de Magtel sigue adelante; la empresa tendrá que tomar su decisión, pero desde el punto de vista técnico no tiene problema. En paralelo, además, se está trabajando en un proyecto más pequeño por parte de Reganosa. Desde luego, lo primero, a As Pontes hay que tratar de regenerarla desde el punto de vista industrial y energético, pero hay que colocar muy bien todos los proyectos. Hay proyectos de todo tipo y hay que ver que, medioambientalmente, no influyan en todo el lago. Las centrales reversibles con una apuesta muy importante y tenemos que intentar promover estos proyectos, porque nos dan mucha estabilidad desde el punto de vista energético.

Leer más: La china BYD anuncia una segunda planta en Europa tras sondear Galicia para construir la primera

Oímos hablar continuamente de proyectos tractores y estratégicos pero a veces parece que, más allá de los proyectos de hidrógeno verde en As Pontes y Meirama, los avances son muy lentos…

Al margen de estos dos proyectos de hidrógeno hay otros proyectos industriales estratégicos que van bien. Por ejemplo, saben que Ence tiene una nueva fábrica en tramitación en As Pontes que es relativamente nueva con respecto a otros proyectos pero que lleva una tramitación muy buena. Creo que pronto va a poder estar autorizada. Hay proyectos también como el de Triskelion en Mugardos, de Forestal del Atlántico, de metanol verde, que ya tienen toda la tramitación completada. Hay otros, como uno de envasado de pescado plano que está ya en tramitación como proyecto industrial estratégico. Tenemos ocho proyectos estratégicos declarados, pero estamos revisando más y la mayoría van bien. Lo que ocurre es que desde que se anuncia que el proyecto puede venir hasta el inicio de la información pública y la tramitación pasa tiempo. Pero bien, diría que para la zona de As Pontes están pensando ahora mismo cuatro proyectos que suman todos ellos más de mil empleos y estamos trabajando en otro más que aún no se ha declarado. En realidad, sí que creo que Galicia está siendo un polo de atracción de inversión. La inversión extranjera ha crecido mucho en la comunidad en un año y, de verdad, pienso que la estabilidad política que hemos alcanzando aquí tiene un valor para el empresario. A la hora de invertir, es una seguridad saber que las decisiones no van a ir cambiando. Esa estabilidad junto con una política muy amigable para la empresa que cumple con los requisitos europeos son fundamentales. Tratamos de acompañar a las empresas para facilitar su arranque y, sobre todo, con facilitar suelo rápido.

Para As Pontes hay cuatro proyectos estratégicos, que suman 1.000 empleos, y uno más que aún no se ha declarado

¿Y en qué estado está el proyecto tractor de valorización de purines y transformación en biogás, que se asentaba especialmente en zonas del rural?

Se está trabajando y ese proyecto tiene que salir, pero es un proyecto complejo porque abarca tanto la gestión de residuos como el aprovechamiento del biogás posterior. Lo prioritario allí es trabajar con las zonas donde hay más residuos, por razones evidentes desde el punto de vista medio ambiental, pero exige también un tratamiento de agua muy importante. Hay que trabajar mucho la depuración del agua y el transporte del residuo, que no se genere un problema mayor del que estamos solventando y, a su vez, el aprovechamiento del gas. Estamos trabajando en este proyecto y y va a salir, pero debemos diseñarlo muy bien porque no podemos generar un sobrecoste para los ganaderos. Y, además, desde el punto de vista territorial hay que ver muy bien dónde se ubican las plantas.