La paralización judicial de parques eólicos provoca que la Xunta comience a suspender expropiaciones

La Xunta ha comenzado a suspender expropiaciones de terrenos para realizar proyectos eólicos tras las paralizaciones de parques que lleva a cabo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

Parque eólico de Meirama

Así, la propia Xunta aclara que esta decisión se debe al auto dictado en marzo de 2024 por la sección tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que adopta la medida cautelar de suspensión debido al riesgo de impacto ambiental del proyecto, al igual que en el razonamiento de las decenas de paralizaciones que ha decretado en lo que va de año.

En detalle, los lugares de Cerceda en los que se paralizan estas suspensiones son: Encrobas, Bordeiro, Monte Meán, Berdoedo, Mexón y Entre Camiños. Son alrededor de una decena los propietarios de fincas afectados.

El parque eólico Meirama, situado en los ayuntamientos de Carral, Cerceda y Ordes (A Coruña), tiene prevista una potencia de 44,5 megavatios, con un presupuesto de 44,7 millones de euros.

Cuarenta suspensiones

Según la última comunicación realizada por el TSXG esta semana, las suspensiones decretadas por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo alcanzan los 40 parques eólicos paralizados en toda Galicia.

Hasta la fecha, el TSXG ha emitido 74 autos sobre solicitudes de suspensiones cautelares acerca de 43 parques eólicos, de los cuales 40 han sido estimatorios.

La lista de paralizaciones es la siguiente: Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II y Alto de Montouto.

También Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca, Serra do Farelo, Maxal, Serra do Colmo, Uxo, Castro Valente, Marcofan, Serra do Punago, Acibal, Monte do Cordal, Dos Cotos, Treboada, Mesada, Legre y Xeada. En cambio, tan solo ha emitido autos desestimatorios que afectan a tres parques eólicos: Vilartoxo, Neboada y Seselle.