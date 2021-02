Los negacionistas convocan protestas en Madrid y Barcelona contra la ley de Feijóo

La gira de los negacionistas contra la Ley de Salud de Feijóo se extiende a Madrid y Barcelona tras la aprobación de la misma. Luego de la protesta ocurrida en Santiago de Compostela el pasado 20 de febrero que reunió a cientos de manifestantes venidos de diversas partes de España contra la apodada «Ley Auschwitz», el colectivo negacionista ha convocado movilizaciones en las dos ciudades más grandes del país para el 13 de marzo.

Entre los puntos del argumentario negacionista defendido en la manifestación convocada en Santiago por Policías por la Libertad se encuentra la crítica al «sometimiento a hospitalizaciones por la fuerza«, a «exámenes y tratamientos médicos forzosos», la «detención de civiles en centros de aislamiento» y el «reclutamiento de civiles para la vigilancia de otros ciudadanos». El grupo, que se define como «heterogéneo», rechaza el término «negacionista» y se identifica más con el de «librepensadores».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó la celebración de la protesta, autorizada por la Delegación del Gobierno. Más allá de criticar la naturaleza de la manifestación, el presidente autonómico cuestionó rasgos relativos a la seguridad sanitaria ya que «las personas que estaban allí me da la sensación de que no residían en Galicia, estando cerrada perimetralmente», defendió aludiendo a que los asistentes iban sin mascarilla por la calle y pidió al Gobierno «que ejerza sus competencias y que no sea un activista con estas manifestaciones que tienen riesgo para quienes se manifiestas y quienes les rodean”.

Convocatorias en Madrid y Barcelona

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Salud, los negacionistas aseguraron que «no vamos a parar» y han convocado «concentraciones pacíficas» el próximo día 13 de marzo en la Plaza Sant Jaume de Barcelona a las 16:30, y en la Plaza de Callao en Madrid entre las 18 y las 20:30 horas.