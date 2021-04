Nuevo frente entre la Xunta y el Gobierno: Maroto rechaza el pasaporte Covid de Feijóo

Nuevo frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Xunta de Alberto Núñez Feijóo por la gestión de la pandemia. Este lunes, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido al presidente gallego que se coordine con el Ejecutivo central y no anuncie a la población “medidas que luego no se pueden llevar a cabo”, como un pasaporte de vacunación propio.

En una rueda de prensa en Segovia, la ministra ha asegurado que este documento no se puede crear a nivel autonómico, sino que tiene que desarrollarse para toda España. «Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional», señaló la dirigente.

Ley de Salud

«Estamos acostumbrados a que el señor Feijóo anuncia cosas pero luego nunca las pone en marcha. Es un anuncio que hace como otros que, como digo, anuncia pero no lo pone en marcha», señaló Reyes Maroto, que se refirió a la reciente modificación de la Ley de Salud de Galicia, contra la que el Consejo de Ministros acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Maroto cargó contra Feijóo por anunciar en Galicia la puesta en marcha de un pasaporte Covid mientras no se activa en estatal sin que este tema haya sido tocado en el Consejo Interterritorial de Salud. En esa reunión, apuntó, el conselleiro de Sanidade de la Xunta no habría planteado “ningún tipo de instrumento”.

«El ruido no ayuda»

«Creo que los ciudadanos no quieren improvisaciones», opinó la ministra: «Creo que el ruido no ayuda, donde nos tenemos que coordinar es en los espacios que el Gobierno y comunidades autónomas tenemos, y que cualquier anuncio que se haga, por favor, que se haga coordinado«



Ello «para no generar expectativas a la gente de que se pueden hacer cosas que no se pueden llevar a cabo, o bien porque no tienen competencia las comunidades autónomas, o bien porque va en contra, en el caso de la semana pasada, de la constitución», insistió.