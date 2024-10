Así reducirá la Xunta el número de molinos eólicos: los más viejos pasarán de 3.000 a 600 en ocho años

La medida de repotenciación que afecta a los parques eólicos con aerogeneradores más antiguos en la comunidad gallega implicará que unas 100 instalaciones que cuentan en total con 3.000 molinos los reducirán en un 80% en el plazo de ocho años, de modo que pasarán a ser unos 600.

Son las estimaciones que ha dado a conocer la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en su comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo para presentar los presupuestos de su departamento para el año que viene. «Un 80% menos. Con la misma potencia, abaratando la energía para las industrias», enfatizó.

Ley de medidas fiscales

Junto a las cuentas –partidas para suelo industrial y líneas de ayudas varias–, la titular de la consellería ha centrado su intervención en las reformas que la Xunta introduce en 2025 a través de la ley de medidas fiscales y administrativas en el apartado energético y, más en concreto, sobre el sector eólico.

«En los próximos cinco años, unos 100 parques que cuentan con unos 3.000 aerogeneradores se verán obligados a repotenciarse«, ha señalado, en relación a esta actuación que atañe a los molinos de más de 25 años.

Así, «tras un plazo de moratoria que da la ley de 18 meses para el inicio de la tramitación de estas repotenciaciones», la consellería calcula «de una manera prudente que en ocho años en el paisaje gallego esos 3.000 molinos pasarán a ser 600 molinos», lo que supone una disminución del 80%.

Todavía sobre planificación energética, ha indicado que, «una vez alcanzados los 6.500 MW entre instalados y autorizados», el Gobierno gallego considera «oportuno» elaborar un nuevo plan y dispone 700.000 euros para ello en los presupuestos.

Mientras, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos «contempla ya previsiones legales transitorias, para comenzar a aplicar esos principios básicos».

“Diálogo con el sector”

En su intervención, el diputado del grupo mixto Fernando Ojea, que ha censurado que lo que recibe la provincia de Ourense «no llega ni al diezmo» de esta consellería –Lorenzana le ha aclarado que multitud de partidas no están territorializadas–, ha traído a colación a Don Quijote para reprender a la conselleira porque «no son molinos, son aerogeneradores». «A lo mejor lo que muelen son las cabezas de los vecinos», ha avisado Ojea.

En su turno, la socialista Patricia Iglesias ha acusado a la Xunta de promover estas repotenciaciones «sin diálogo y sin consenso» con el sector, lo que, a su juicio, «denota falta de estrategia» y los «bandazos y más bandazos» con los que fomenta «inseguridad jurídica» en este ámbito.

Además, Iglesias ha cuantificado en 13 las modificaciones de la ley del sector eólico en el marco de una «política sumida en una enorme inseguridad jurídica», y ha reiterado que la comercializadora que promueve la Xunta «no va a rebajar» el precio de la luz para los vecinos.

Por parte del BNG, Brais Ruanova ha coincidido en que el Ejecutivo autonómico «obliga a realizar repotenciaciones con el sector en contra» y además ha rechazado bonificaciones fiscales al preguntar a la conselleira «para quiénes trabajan», en alusión a las energéticas.

Canon eólico

En cuanto al canon de la energía eólica, ha lamentado que la ley de medidas no lo cambia sino que apunta a una modificación futura, mediante la presentación de una ley en el Parlamento.

El popular Rubén Lorenzo, por último, ha rechazado lo que ve «mantras» por parte de la oposición. «No tenemos duda de que se hará pensando en el territorio y en el futuro del país», ha dicho sobre los cambios normativos que atañen al eólico. La obligación de repotenciación «es un ejemplo claro», ha agregado, puesto que en su opinión «tendrá un impacto muy positivo».

Grandes eléctricas

En la réplica, la titular de Economía e Industria ha ironizado con que a la oposición le «preocupa» lo que piensa la patronal eólica, que la semana pasada acusó a la Xunta de crear «inseguridad jurídica» con su «perjudicial» propuesta de repotenciaciones.

«Nunca pensé que PSOE y BNG viniesen a defender a las eléctricas», ha advertido, antes de afirmar que más del 60% de los parques pertenecen a las «dos-tres grandes» del sector. «¿No está contento? Probablemente», ha resuelto.

En esta línea, ha añadido que no le queda claro «si critican la repotenciación o están a favor, pero no lo quieren decir». «Ya me lo dirán, que les preocupa mucho lo que piensa esa asociación (EGA, la patronal eólica de Galicia), y quieren defender las cuentas de estas empresas eléctricas, que no van a dar abasto con esta repotenciación», ha proseguido.

A este respecto, ha asegurado que las modificaciones normativas son «necesarias» y «transitorias» y, acerca del canon eólico, ha incidido en que la intención es «su modificación para mantener la compensación ambiental» tras las repotenciaciones.

Altri

En respuesta a las críticas por el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), la conselleira ha dicho que «hay otros partidos» y «no al PP» a los que «se puede achacar» hacer de ese «un proyecto político».

Y sobre la promoción de la figura de municipios mineros, ha replicado en el mismo sentido al llamarle la atención que le digan que la Xunta «pretende modificar la opinión pública» sobre esta actividad.

Por último, ante las reclamaciones del Bloque por el bono social térmico, ha defendido ser la «única comunidad que mantiene el complemento» y ha garantizado que «claro que va a haber medidas» para la automoción.

Energías marinas

En su comparecencia, Lorenzana ha destacado la intención de crear un polo de innovación de energías renovables marinas y almacenamiento energético «con su epicentro» en el Centro de Innovación y Servicios de la Tecnología y el Diseño de Ferrol. El objetivo es situar al sistema gallego como «referentes nacionales e internacionales».

La conselleira ha apuntado, en este apartado, a proyectos en relación a la zona experimental de la eólica marina y a 800.000 euros para la nueva «business factory de energías renovables» en el CIS Ferrol.

Los números de la consellería

El presupuesto de Economía e Industria, que sube un 7,6%, hasta los 374,4 millones, recoge 33,45 millones para Xestur, en materia de suelo industrial, para actuar en 25 parques.

A las zonas de aceleración de proyectos empresariales y suelo destinan 2,5 millones y otros 2 millones van para modernización de las estaciones de servicio del rural.

El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) «se reactiva» con 278 millones, un 20% más, de acuerdo con las cifras de la consellería. La oficina económica de Galicia, uno de los principales anuncios del pasado año, cuenta con más de 6,2 millones, «un 8,8% más».

Lorenzana también ha resaltado una «novedosa» línea de subsidiación de intereses en los préstamos públicos concedidos al amparo de los instrumentos ‘Next Generation’, así como de los préstamos concedidos por Xesgalicia, dotada con 5 millones y con la previsión de «activar» 200.

Los apoyos del Igape a empresas en materia de financiación se incrementan de 104 a 152 millones y Economía e Industria destaca también 4 millones para ‘Igape Innova’ y 1 millón para el nuevo programa ‘Ticket Innova’.

En minería, habrá 3,1 millones para recuperación ambiental y restauración de siete emplazamientos, entre ellos el de Monteneme, en Carballo y Malpica.

Por último, el alza en el Inega (Instituto Enerxético de Galicia) es de 5 millones y la Axencia da Industria Forestal de Galicia impulsará la construcción en madera con 1,6 millones. El inventario forestal percibe 2 millones y 1,4 van para rehabilitar el Pazo de Lourizán.