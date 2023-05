Ribera defiende la eólica marina frente a la pesca: “No habrá una colonización de molinos”

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido en el Congreso de los Diputados, a petición de los grupos parlamentarios plural y mixto, para informar sobre la aprobación de los POEM, los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, que determinan las zonas de la costa donde se podrá implantar tecnología de eólica marina y que son paso previo indispensable para la puesta en marcha de las subastas con las que, previsiblemente, el Gobierno repartirá megavatios y espacios para la implantación de parques offshore.

Ante unas críticas que le han llegado tanto por parte de grupos a su izquierda como a su derecha, la socialista ha asegurado que estas no se corresponden con la realidad ya que, de momento, no se ha autorizado ningún proyecto de eólica marina, ya que “queda tramitación por delante”. En lo que sí ha insistido es en que España no puede permitirse “perder el tren de esta tecnología”.

Ribera ha negado también, como le afea el sector pesquero, que los POEM hayan sido aprobados sin tener en cuenta todas las alegaciones presentadas. “Se busca el máximo diálogo”, dijo la ministra, que asevera que los nuevos proyectos que salgan adelante apenas ocuparán “el 0,46% del mar español”, una superficie, indica, muy inferior a la de otros países. Así, insistió en que el Ejecutivo ha reducido finalmente en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo casi el 40% de la superficie prevista inicialmente. Eso sí, casi la mitad de la misma se va a concentrar en aguas gallegas.

“Consenso razonable con la pesca”

La ministra ha insistido en que la planificación ha logrado un «consenso razonable» con las autoridades de energía y pesca por lo que considera que España ha dado un «paso adelante capital, esencial» en el diseño del espacio marítimo pero garantizando la preservación de la biodiversidad marina es la «única garantía» de que el sector de la pesca tenga garantizada su actividad por muchos años.

Por ello, ha subrayado que la prohibición «total» de esta actividad como plantean algunos sectores «no es una opción», ya que la calificación de la eólica offshore como actividad de alto potencial «compatible» con la inmensa mayoría de las artes pesqueras.

La defensa del consenso de Ribera, en cualquier caso, es discutible, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marino, que agrupa a cofradías del noroeste peninsular. La diligencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo, con fecha del pasado tres de mayo, abre la vía judicial al conflicto, precisamente, que abrió la aprobación de los POEM.

Autorizaciones individuales

La ministra insistió en que, al no haberse aprobado aún ningún parque eólico “no hay nada que permita decir que inmediatamente llegará la colonización de los molinos”. En su opinión, habrá una planificación ya que cada proyecto, individualmente, tendrá que someterse a audiencia, información pública y evaluación ambiental.

Así, ha afeado que el Gobierno recibió una petición del Observatorio Gallego del Mar en marzo para tener una primera reunión de diálogo en las siguientes fases pero el Gobierno está aún esperando la respuesta del sector. A esta cuestión ha respondido el diputado del PP Joaquín María García Díaz que ha asegurado que había una reunión convocada el 24 de marzo en Galicia pero la ministra quiso que se celebrara en Madrid. «Si no se celebró fue por negativa suya», ha apuntado.

En cuanto a las afecciones medioambientales, ha asegurado que «no hay nada» que permita confirmar efectos negativos «acreditados» para la pesca o los ecosistemas, sino al contrario porque en muchos casos se convierten en reservas y espacios donde se incrementa la biodiversidad.