Rueda llama a la movilización el 18-F y pide apoyo para que Feijóo llegue a la Moncloa

El presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección ha pedido un «sí» en las urnas el próximo 18 de febrero para evitar que gobierne la izquierda «sectaria de siempre» encabezada por el BNG, aunque ahora «blanqueada». Alfonso Rueda ha llamado a la movilización el próximo domingo para que Galicia «no pare» y «no se atasque en los líos en los que están atascadas otras comunidades». El candidato popular también ha pedido el apoyo de la ciudadanía para “ayudar” a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a «presidir España cuanto antes».

«Os pido el voto para ayudar. Porque, desde aquí, podemos ayudar a que España tenga remedio, porque todas esas averías que están montando los de siempre, que están montando en La Moncloa para seguir en el poder, todo eso tiene remedio. Yo quiero el voto para ayudar a Alberto Núñez Feijóo para que sea presidente de España cuanto antes», ha sentenciado.

Tras recalcar que el líder del PP está «pateando Galicia» como «un militante más» para echarle una mano en la campaña electoral, ha proclamado que es preciso contribuir a que llegue a La Moncloa «cuanto antes». «¡Qué buena falta hace!», ha reiterado hasta en dos ocasiones.

Y a renglón seguido, ha pedido la movilización el 18F para que Galicia «no pare» y «no se atasque en los líos en los que están atascadas otras comunidades». «¡Para que Galicia sea un ejemplo y un ánimo en esta España que parece que se volvió loca, yo os pido una confianza abrumadora!», ha demandado.

Críticas al Gobierno por «embarrar» la campaña

En un acto electoral en A Estrada (Pontevedra), en el que según la organización se reunieron unas 500 personas, el actual mandatario gallego ha remarcado su apoyo a su jefe de filas en una jornada en la que Feijóo ha acusado al Gobierno central de querer «embarrar la campaña» y ha aseverado que «no se da ninguna condición para los indultos» a los líderes del ‘procés’ catalán.

El líder del PP se ha pronunciado desde Ferrol, después de que varios medios publicasen este sábado a última hora que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral y de que, instantes después, el PP matizase que estas condiciones «no se dieron con los indultos del procés».

“Los mismos sectarios de siempre”

Rueda ha insistido en que no hay debate televisado ‘cara a cara’ porque sus rivales no son capaces de «ponerse de acuerdo» para elegir representante, Rueda ha prevenido contra los objetivos de estos partidos liderados por una formación que quiere «la independencia» y promover «el monolingüismo» en gallego, en alusión al Bloque.

«Es la misma izquierda de siempre. Que no nos intenten engañar, que la gente es muy lista. Aquí de tontos tenemos lo justo. Por mucho blanqueamiento que quieran hacer, por muchas historias de mundos suaves y maravillosos que nos quieran contar, son los mismos sectarios intolerantes de siempre, que a nadie le quepa ninguna duda», ha avisado.

«Son los mismos tratando de esconderse», ha añadido, antes de garantizar que, aunque los populares llevan «muchos años gobernando», cuentan con «ideas nuevas» para que Galicia continúe «superándose a sí misma».

Opinión sobre las encuestas

Las encuestas electorales publicadas este domingo prevén la victoria del PPdeG, que podría mantener la mayoría absoluta a pesar del repunte del BNG. Este lunes está previsto que salga el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a la que se ha referido como «la encuesta del señor Pedro Sánchez», que no se fíen de ninguna y que, si tienen que hacerlo, lo hagan «de la peor. Pero ha recalcado que lo clave es ir a las urnas: «Hay que ir a votar sí o sí».

«¡Ojo a las encuestas! A mí no me vale ninguna», ha esgrimido durante un mitin en A Estrada, donde se reunieron unas 500 personas, antes de incidir en que, si bien la mayoría de sondeos que salen este domingo, a punto de que cierre el plazo legal de publicación, son favorables a que preserva la mayoría absoluta, él prefiere no confiarse.

«Si fuese una persona cómoda, que pensase que con esto ya te puedes tranquilizar y cruzar de brazos, pues estaría muy tranquilo porque hay muchas, la mayoría, menos las de siempre y las que quedan por salir, que nos dan la mayoría», ha explicado, antes de anticipar que ya sabe lo que dirá «la tercera entrega del CIS del señor Tezanos, es decir, la del señor Sánchez y la de la izquierda en Galicia».