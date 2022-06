Rueda propone pactar con el PSOE para que gobierne «la lista más votada»

Alfonso Rueda marca las prioridades de su política de pactos como máximo representante del Partido Popular gallego. El también presidente de la Xunta de Galicia ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consello semanal del Ejecutivo que actuará para facilitar que gobierne «la lista más votada».

«Es lo normal, lo lógico y lo que todo el mundo entendería muchísimo mejor. Cuando me refiero a todo el mundo y a la mayoría, es porque estoy seguro de que cuando la gente va a votar, va a votar pensando que le gustaría que gobernase a quien vota», ha defendido Rueda tras ser preguntado sobre las declaraciones de su predecesor en el cargo. Y es que Alberto Núñez Feijóo aseguró en una entrevista hace dos meses que «si al PSOE le preocupa Vox, sigue vigente mi oferta para que gobierne la lista más votada».

A juicio de Rueda, por encima de lo que pueda proponer el PPdeG, ya existe «una oferta a nivel nacional» para asegurar un pacto global cuyos efectos entrarían ya en vigor en las elecciones autonómicas de Andalucía que tendrán lugar este 19 de junio.

Este pacto, en el caso de contar también con el beneplácito del PSOE, serviría de marco para decidir los resultados de las elecciones municipales, para las que queda algo menos de un año. En este sentido, Rueda ha avisado de que si este pacto finalmente se lleva a cabo, «se hace con todas las consecuencias, no donde me conviene, sí y donde no me conviene, no. Las reglas de juego son iguales para todos».