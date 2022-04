Vox ofrece un “pacto de nación” a Feijóo (que descarta una reunión con Abascal)

La nueva etapa de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP a nivel estatal arranca con la gran incógnita de cómo serán sus relaciones con Vox, un partido del que siempre ha huido en Galicia. De momento, los de Santiago Abascal tratan de marcarle el paso. Este lunes, el vicepresidente de la formación, Jorge Buxadé, ha instado al todavía presidente de la Xunta a “resolver la encrucijada” de su partido: debe despejar si optará por un pacto de Estado con Pedro Sánchez o un “pacto de nación, de alternativa nacional”, con ellos.

De momento, el de Os Peares opta por el silencio. Eso sí, la nueva secretaria general del partido, Cuca Gamarra, indicó en esta misma jornada que el nuevo presidente no tiene previsto mantener ninguna reunión con Santiago Abascal. Así, ha remarcado que el suyo “es un partido con vocación de mayoría y que pactará con los españoles”.

Un acuerdo con Vox, formación que ha criticado de forma abierta a Feijóo y viceversa en los últimos años, podría dar alas al PP a la hora de construir un bloque de alternativa a Sánchez y Podemos. Sin embargo, también podría favorecer que continuase el trasvase de votos hacia los de Abascal, que ganarían mayor visibilidad.

En una rueda de prensa, Buxadé ha considerado que el PP aún no ha demostrado en el congreso de este fin de semana en Sevilla “el futuro que quiere para España”, pues sigue “abierta la tensión entre unos y otros”. Es decir, entre los que apuestan por aproximarse a Sánchez y los que reclaman un giro hacia Vox.

“El paraguas de lo políticamente correcto”

«Les toca a ellos resolver ese entuerto, nosotros aquí estamos en la tranquilidad, en el convencimiento de que es posible esa alternancia, pero tiene que ser todos los días y sin ceder a la tentación de estar en el paraguas de lo políticamente correcto y del Gobierno de Sánchez», expuso.



Por tanto, el nuevo presidente del PP «tiene que aclararse» entre tender hacia Vox o hacia un pacto de Estado que, según Buxadé, puede sonar bien pero tendría que hacerse con una «dirección política del Estado» en la que están «el Partido Comunista, el Grupo de Puebla y los herederos de ETA». «Me gustaría más tener un pacto de nación, de alternativa nacional, de alternativa social, para poner fin al Gobierno de Sánchez», insistió.

“Se verán si Feijóo pasa por Madrid”

Dado que Núñez Feijóo se reunirá el miércoles con el rey y el jueves con Sánchez, Buxadé no ha descartado un próximo encuentro con el presidente de su partido, Santiago Abascal.

«Supongo que se verán en algún momento si Feijóo pasa por Madrid«, ironizó, tras indicar que no ha habido llamadas ni comunicaciones desde su elección como presidente el sábado.



Buxadé ha señalado que un encuentro con él no sería «ni para hacer guiños a los sindicatos de clase ni al bilingüismo cordial«, en una crítica a dos de los posibles cambios en la dirección política del PP a los que puede encaminar su nuevo presidente.

Investidura de Mañueco

Preguntada por el ofrecimiento de Vox, Cuca Gamarra insiste en que el nuevo PP de Feijóo “no está pendiente de otros”. “Estamos centrados en las soluciones que necesitan los españoles desde nuestro proyecto. Que otros hablen, es un problema de ellos, nosotros estamos a lo importante”, zanjó, tras rehusar profundizar en cuál será la relación con Vox en esta nueva etapa.

Gamarra tampoco ha desvelado si el nuevo líder del PP asistirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, un acto al que sí se prevé que acuda Abascal, ya que es el primer ejecutivo autonómico del que formará parte su partido.



«No lo hemos abordado. Cuando se convoque, habrá que ver la agenda y resolver cómo se materializa la presencia del PP en esa investidura», indicó Gamarra, quien ha asegurado que, en todo caso, habrá presencia de la dirección nacional del partido «como no puede ser de otra manera».