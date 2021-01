Tercera ola: “El Covid también ataca a los jóvenes, hay pacientes de 30 años en UCI”

La tercera ola del coronavirus ha irrumpido en España y en Galicia, que este viernes alcanzó su récord de casos activos desde que arrancó la pandemia. Con la previsión de tres semanas muy duras por delante, que ya han obligado en la comunidad gallega a reprogramar operaciones quirúrgicas no urgentes para garantizar camas de cuidados intensivos, David Freire, el jefe del servicio UCI del Hospital Universitario de A Coruña, el CHUAC, lanza un mensaje a la población. El perfil del enfermo que entra en cuidados intensivos está cambiando. Ha bajado la edad e, incluso, hay pacientes sin patologías previas. “Es erróneo que los jóvenes piensen que no les va a afectar”, dice, para avisar que, en este tiempo, ya han tenido pacientes en UCI que rondaban la treintena.

-Tanto en Galicia como en España, las autoridades sanitarias y políticas advierten de que quedan tres semanas de subidas de contagio. ¿Cómo afrontan esta situación los sanitarios?

La previsión es que continuemos teniendo nuevos casos y, por lo tanto, sobrecarga, durante las dos o tres semanas siguientes. Eso es lo que se prevé y estamos intentando prepararnos para todo lo que esto conlleva. En esta tercera ola aún no hemos alcanzado el cénit de la curva ascendente y no sabemos tampoco cuándo lo haremos, esperemos que antes de lo previsto. En estos momentos, en el CHUAC, tenemos un grado de ocupación en las UCI preparadas que ronda el 75%, pero ya está en marcha, digamos, el plan b, estamos preparando nuevos espacios por lo que nos pueda venir. Es lo que toca hacer.

-Aunque la Xunta indica que el crecimiento de los contagios en Galicia aún no es exponencial, cada día se detectan nuevos casos. A estas alturas de mes, ¿todos estos nuevos pacientes aún derivan del periodo navideño?

Seguramente estos nuevos casos que están apareciendo aún derivan de las fiestas navideñas. Fin de año fue hace 15 días y las fiestas de Reyes hace poco más de una semana. Aunque en este momento ya no tenemos la permisividad que hubo en ese momento y se están adoptando medidas duras, la gente está más en casa, aún hay casos asintomáticos o poco asintomáticos que derivan de esa época. A pesar de que ahora hayamos tomado medidas drásticas, durante unos días pueden seguir generándose casos.

-Esta semana hizo unas declaraciones que alarmaron a la población, ya que advertía de que estábamos en una situación similar a la de marzo del año pasado, cuando arrancó la crisis del coronavirus.

Bueno, la situación es parecida a la de marzo del año pasado en el momento en el que empezamos a notar que la curva estaba ascendiendo y teníamos cada día nuevos casos. Esa situación se está reproduciendo ahora. Es difícil decir si estamos igual que a principios de marzo, a mediados o a finales, cuando ya estábamos a tope. Hay que tener en cuenta que en esta tercera ola aún no hemos alcanzado el pico.

-Aunque las UCI gallegas aún tienen espacio, A Coruña, Santiago y Ferrol han comenzado ya a reprogramar operaciones quirúrgicas no urgentes. Supongo que por la previsión de camas.

Sí. Digamos que las unidades para atender a los pacientes críticos son las UCI y las unidades de reanimación, ya que estas también disponen de respiradores y unidades de monitorización de pacientes. Como ocurrió en la primera ola, y como ocurre en el resto de hospitales, cuando se llega a un determinado grado de ocupación, el siguiente paso es habilitar estas unidades, como ya pasó en marzo, e ir atendiendo allí a los pacientes. Lo que ocurre es que si tú ocupas unidades de reanimación con estos pacientes tienes que disminuir el trabajo quirúrgico, los postoperatorios… Ahí la política de selección es clara: ir reprogramando todas aquellas operaciones que no son urgentes.

-En la primera ola del Covid, la Xunta llegó a habilitar un hospital de campaña en A Coruña que afortunadamente no llegó a usarse. Si fuera necesario, ¿podría albergar pacientes de UCI?

No, los pacientes UCI tienen que estar aquí, en el hospital. Hasta donde yo sé, por ahora, no está contemplado que los pacientes UCI vayan a un hospital de campaña. Son pacientes muy complejos, necesitan tecnología, pero el hospital ya tiene pensando los sitios que se pueden preparar para atender a los pacientes críticos.

¿Un nuevo perfil de pacientes con la tercera ola?

-Llegados ya a la tercera ola del Covid, ¿ha ido cambiando el perfil de las personas que entran en UCI?

Da la impresión de que hay pacientes más jóvenes e incluso, aunque afortunadamente no son muchos, pacientes que no tienen patología previa. Esto tiene que servir para que reflexionemos, para que reflexionen todas aquellas personas que piensan que el Covid no los va a coger o que, si lo hace, va a ser en forma asintomática con un confinamiento domiciliario y poco más.

-Es cierto que parece que existe esa idea, en una parte de la población, de que los contagiados por Covid solo llegan a las UCI si son personas mayores o con patologías previas.

La gente joven también llega a las UCI. Esa es una percepción errónea que tenemos que cambiar. Aquí hemos tenido en UCI pacientes de 32 y 38 años. En realidad, estamos hablando de un problema de genéticas, de con qué capacidad cuentas tú para defenderte de los virus. Existen personas asintomáticas, personas que conviven, porque son pareja, por ejemplo, con una persona infectada y que, cuando hacemos la prueba, se ve que no están contagiadas. Eso puede depender de la capacidad de sus linfocitos, pero es algo que no podemos prever, por lo que la atención tiene que ser máxima. Pero sí, hay personas jóvenes que se infectan y que tienen que venir a la UCI.

-A la hora de hablar de presión hospitalaria, también hay que tener en cuenta el tiempo medio de estancia en UCI, que es elevado en el caso del Covid.

La media de estancia de los pacientes es de tres semanas, pero se dan casos en los que tienen que estar mucho más tiempo, incluso cuando el virus ya se negativiza, debido a lo debilitados que quedan. Ha habido estancias de hasta tres meses.

-Aunque no es algo exclusivo de las UCI, la campaña de vacunación de sanitarios ya ha comenzado. En las residencias hemos visto que se ha dado algún retraso dado que no se puede inocular la vacuna a positivos. Con un aumento de pacientes, ¿cree que se puede dar una situación similar en hospitales?

Ahora mismo el grado de contagio de sanitarios es bajo, estamos cumpliendo a rajatabla las medidas. Espero, por tanto, que por ese motivo no vaya a haber ninguna demora en los tiempos de vacunación.

-Ya ha advertido a la población de que nadie está libre de entrar en una UCI a causa del Covid. Una última recomendación.

Hacemos un llamamiento a la población para que se cumplan las normas. Pienso que los contagios están muy ligados a la relajación de medidas de grupos amplios, de fiestas, de esa idea que existe de que, a mí, por mis características, el Covid no me va a afectar de una forma severa. Tenemos que cambiar esa creencia. Si se respetan bien todas las normas, la posibilidad de contagio es mucho más baja. Tenemos que ser conscientes de eso y también de que, ahora, no debemos colapsar las urgencias con otras patologías. En estos momentos, lo mejor es quedarse en casa.