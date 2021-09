Yolanda Díaz carga contra la patronal por su recelo a subir el SMI: «Es incomprensible»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, estalla contra la patronal por su portazo a negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

«Siento mucha tristeza, porque esta mesa podría haber sido una mera consulta y, sin embargo, he querido que hubiera diálogo social y lo ha habido. Pero es verdad que hay una parte que se ha sentado en esa mesa sin negociar, que ha dicho que quiere cero euros, es decir congelar el SMI, y sale de la mesa diciendo que quiere cero euros. Eso no es negociar», ha censurado en referencia a la postura de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE).

La vicepresidenta fenesa ha tachado de «incomprensible» que se diga desde las organizaciones empresariales que ahora «no toca» subir el salario mínimo cuando España se encuentra en una «crisis galopante» ante la que es necesario ayudar a los más débiles. Pese a esta negativa de la patronal, Díaz ha avanzado que intentará pactar la subida del SMI «con el máximo número de interlocutores posible».

El SMI estará aprobado en octubre

En este sentido, ha apuntado que, «sin lugar a dudas», en octubre, noviembre y diciembre ya habrá un salario mínimo superior al actual, si bien ha considerado «imprudente» revelar la cantidad que se está negociando, ha reiterado que la subida del SMI se moverá en las «horquillas» que definió en su día el comité de expertos creado para analizar la senda en la que debe incrementarse el salario mínimo para llegar al 60% del salario medio a final de la legislatura.

La ministra ha destacado que el alza del SMI beneficiará a 1,5 millones de personas, sobre todo jóvenes y mujeres. «El grueso de la población asalariada está viendo revalorizados sus salarios entre el 1,5% y el 1,8% y no se explica que quienes más lo necesitan queden fuera de esa revalorización», ha apuntado.

Yolanda Díaz y su candidatura a liderar Unidas Podemos

En paralelo, Yolanda Díaz ha echado balones fuera sobre si será la candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales. «Desde ya mismo me pongo a escuchar a mucha gente, no para una candidatura (…) Si estuviera pensando en una candidatura, ya me conocen, lo diría. No estoy ahí y, sin embargo, voy a trabajar para que mi país despliegue un proyecto nuevo», ha explicado.

«Es una decisión que voy a tomar exclusivamente yo», ha apuntado Yolanda Díaz, que ha destacado la importancia de escuchar a los colectivos sociales para acabar con una era en la que a su juicio, los políticos están «sordos» o «paralizados».