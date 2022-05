Arabia Saudí se posiciona como destino vacacional con 16 vuelos directos mensuales desde Madrid y Barcelona

Con el levantamiento de las restricciones cada vez son más los españoles que reservan sus vacaciones de verano más allá de las fronteras españolas y vuelven a apostar por destinos exóticos como Estados Unidos, Dubái o Arabia Saudí.

Según datos recogidos por la consultora de investigación de mercados Appinio, el 92% de los españoles tiene previsto viajar durante 2022. Entre los destinos en auge para este verano se encuentran España, Alemania, Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, según datos del programa de fidelización de Marriott International.

Arabia Saudí flexibilizó el pasado mes de marzo la entrada de viajeros de Estados Unidos, Reino Unido y los países del espacio Schengen de la Unión Europea (UE). La recuperación del programa de visados por el país de la península arábiga supone abrir las puertas a los viajes tras las restricciones impuestas a causa de la evolución durante los últimos dos años de la pandemia de la covid-19.

Arabia Saudí cuenta con 16 vuelos directos al mes que conectan las ciudades de Madrid y Barcelona con los principales centros turísticos y de negocios del país árabe, como son la capital Ryad y la ciudad de Jeddah. A estas conexiones hay que sumarle además los vuelos con una escala desde la ciudad de Málaga, que permiten conectar un hub turístico y de negocios como es la ciudad andaluza con Arabia Saudí.

De esta forma, Arabia Saudí despunta así como una apuesta turística para los próximos años, no en vano el sector hotelero está apostando en la región como destino de lujo: la cadena Marriott anunció recientemente la apertura de 4 nuevos hoteles en la región para 2023 y la cadena Six Sense abrirá un nuevo hotel a finales de 2022, el Six Senses Southern Dunes, The Red Sea. Este complejo, con 76 unidades de alojamiento, destacará por su enfoque arquitectónico, rindiendo homenaje a la cultura del antiguo imperio nabateo, un pueblo dedicado al comercio de seda, incienso y otras mercancías de lujo.

La experiencia del desierto y su puesta en valor como paisaje singular serán otra de las bazas de esta propiedad. Además, Armani Hotel & Resorts anunció la construcción de un nuevo complejo en la ciudad de Diriyah, un área que se está desarrollando como un destino cultural y de estilo de vida de nivel internacional, inspirado en la herencia del Reino de Arabia Saudí.

A las puertas del verano, varias fuentes del sector apuntan al 2022 como el año de la recuperación turística. Sin ir más lejos, España flexibilizó las condiciones de entrada en el país el pasado sábado, permitiendo a los viajeros procedentes de países extracomunitarios acceder al país con un certificado de vacunación, de recuperación o un certificado de diagnóstico negativo.