Culmia desinfla el Proyecto Viena de la Sareb: “Todo lo que no sea Madrid o Barcelona entraña una dificultad”

Las promotoras desinflan el proyecto estrella de la Sareb, el Proyecto Viena, que contempla la cesión de suelo para la construcción de 10.600 viviendas.

«A los inversores internacionales no les interesa tener un inmueble a 80 años en un sitio que no conocen», asegura Francisco Pérez, CEO de Culmia. «Todo lo que no sea Madrid o Barcelona entraña una dificultad», dice.

La diferencia de renta entre Madrid y Barcelona con las demás ciudades de España está en un 30%, por lo que los inversores extranjeros no apuestan por esas ubicaciones.

Algunas grandes promotoras con las que ha contactado este diario, señalan que no han concurrido a concursos de la Sareb por esta misma razón. Aunque admiten que para algunas empresas que busquen otro tipo de rentabilidad, muy a largo plazo, sí puede llegar a funcionar.

Las promotoras inmobiliarias están analizando los lotes del Proyecto Viena. «El más interesante es el Lote 3 que tiene suelos en Barcelona, pero incluyen ciudades como Lleida que no interesan«, destacan fuentes del sector.

Interés de pequeñas promotoras

Durante la reciente ronda de consultas que la Sareb, junto a la consultora PwC, a llevado a cabo con las promotoras españolas, Culmia advirtió al organismo sobre un menor interés debido a la ubicación de los suelos. «Hay inversores extranjeros que desconocen los lugares donde se ubican los suelos de la Sareb», comenta la compañía.

«Los lotes no se han hecho pensando en una promotora en particular», indican fuentes de la Sareb. «Hay interés por parte de medianos y pequeños promotores, y fondos de pensiones», afirman.

«Los activos se pueden transmitir sin coste alguno si se quiere antes de los 80 años», aseguran las mismas fuentes.

Suelos en zonas no tensionadas

El Proyecto Viena consiste en la cesión de suelo de la Sareb para la construcción de 10.600 viviendas. En la primera fase del Proyecto, se desarrollarán 3.771 viviendas distribuidas en 39 municipios.

La realidad es que este nuevo plan de la SAREB no actuará sobre las zonas tensionadas que considera la nueva Ley de Vivienda. Menos del 20% del Plan Viena irá destinado a la construcción de viviendas en lugares con presión sobre el alquiler, como Madrid, Barcelona y Mallorca. Mientras que el grueso, más del 80% de las viviendas, se construirá en localidades con una presión nula sobre el alquiler.

De los 50 suelos finalistas que aparecen en los lotes de la primera fase del Proyecto Viena, 33 de ellos son en localidades que no son capitales de provincia.

La Comunidad de Madrid, con tres suelos y con la proyección de 177 viviendas de la Sareb, aparece con un suelo en Berrocales y dos en Humanes de Madrid.

La ciudad de Madrid se sitúa en el top 3 de ciudades con el mercado del alquiler más tensionado de España, según el Barómetro Poblacional de iAhorro y, por lo pronto, esta primera fase no hará que se alivie el mercado en la capital.

En el caso de Barcelona, son cinco los suelos finalistas en la provincia, pero ninguno en la capital. Están localizados en Granollers, Terrassa, Vic, Santa Coloma de Gramenet y Sant Pere de Ribes.

No ofrecen la cifra exacta de cuantas viviendas de la SAREB están proyectadas en la provincia. Para engrosar el dato, unen suelos de Lleida, Tarragona y Girona, para un total de 668 viviendas en Cataluña.

Resalta el dato, que de 50 suelos que ha cedido la Sareb, 13 sean en municipios de menos de 50.000 habitantes, donde, evidentemente, no hay zonas tensionadas.