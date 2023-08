Cinco increíbles pisos y casas con piscina desde 33.000 euros en Idealista

En verano muchas personas huyen de la playa. Razón no le faltan en sus argumentos: a la masificación de algunos sitios se suma la exposición durante horas bajo un sol que apenas mitiga la sombrilla; por no olvidar en muchos casos las complicaciones para acceder al arenal en coche, o ya no digamos transporte público.

Por ello están los que en vacaciones prefieren alquilar una vivienda con piscina, para disfrutar del verano con el agua fresca, la sombra adecuada, la privacidad garantizada y con precios más convenientes que rentar un apartamento en la costa.

Leer más: Apartamentos en primera línea de playa desde 28 euros la noche

Pero haciendo cuentas también surge como una alternativa viable la posible compra de una casa con piscina, que se puede amortizar alquilándola en temporada; y que visto el continuo aumento de los precios de las propiedades, permite obtener un rendimiento económico seguro si años más tarde se piensa en vender.

Rastreando en Idealista se pueden encontrar una larga lista de propiedades con piscina a tener en cuenta. Estas son algunas de ellas.

Piscina comunitaria en Sorbas. Foto Idealista

Sorbas

Entre las más propiedades más baratas, descartando los bungalows, las casas en estado ruinoso o las fincas rústicas que necesitan grandes reformas, destaca un piso en Sorbas, provincia de Almería, a 33.000 euros.

Comprar una casa con piscina puede ser una buena inversión porque se puede alquilara durante las vacaciones de verano

Se trata de una finca de 59 metros cuadrados, con dos habitaciones y dos baños, con terraza propia. La propiedad fue construida en 2007, por lo que su estado es como nuevo, y cuenta con piscina comunitaria.

Alcossebre

En este pueblo de Castellón Idealista presenta un estudio de 30 metros cuadrados, dotado de comedor-habitación, con baño, cocina equipada y terraza, a un precio de 55.000 euros.

Piso a la venta en Alcossebre. Foto Idealista

Para engañar al calor del verano, la pequeña vivienda tiene una piscina comunitaria, en un jardín que permite tener un agradecido contacto con la natural.

Sucina

Subiendo un poco más las pretensiones, y lógicamente los precios, llegamos a la localidad murciana de Sucina, donde hay un piso a la venta por 72.500 euros.

Vistas desde la propiedad a la venta en Sucina. Foto Idealista

La casa está en primera línea del campo de golf de Hacienda Riquelme Resort, y consiste en una propiedad de 71 m2, con dos habitaciones con armarios empotrados y un baño, con terraza y plaza de garaje.

El nuevo propietario puede usar la piscina comunitaria, y disfrutar de una temporada estival más refrescante.

La Manga del Mar Menor

No nos vamos de Murcia, porque en Idealista también se ofrece un piso cerca de la Playa del Galán, en La Manga del Mar Menor.

Es un piso de 60 m2 y dos habitaciones, recientemente reformado, con dos habitaciones con armarios empotrados, salón comedor con terraza y unido a una cocina dotada de electrodomésticos y barra americana.

Piso a la venta en La Manga del Mar Menor. Foto Idealista

La vivienda se entrega amueblada a un precio de 80.000 euros, y el precio es negociable.

Castilblanco de los Arroyos

La última opción en esta búsqueda de propiedades con piscina es esta casa de Castilbanco de los Arroyos, en la provincia de Sevilla, cerca de la Sierra Morena.

La propiedad se encuentra en una urbanización independiente, con un patio privado de 40 metros y un gran parque comunitario compartido por los ocho vecinos, donde se encuentra una piscina y una pista de baloncesto.

Casa a la venta en Castilblanco de los Arroyos. Foto Idealista

La casa tiene dos habitaciones, baño amueblado, cocina y un amplio salón con chimenea.

Toda la propiedad tiene 120 metros cuadrados, de los que 60 metros cuadrados son útiles, y la compra incluye una plaza de garaje.

Su precio es de 95.000 euros, precio rebajado un 10% en las últimas semanas.