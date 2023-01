El sector inmobiliario advierte: la limitación del alquiler es un error como se demostró en Cataluña

El Gobierno, en su objetivo de ayudar a los más vulnerables para salir de la crisis, ha prorrogado muchas de las medidas económicas que se tomaron cuando estalló la guerra de Ucrania. Una de las más polémicas ha sido la que fija un alza máxima del precio de los alquileres en el 2%. Algo que los expertos del sector siguen sin ver con buenos ojos y que, además, ya se ha demostrado ineficaz en otros escenarios.

En este contexto, algunos expertos aseguran que el mercado del alquiler no atraviesa su mejor momento en España. A la inestabilidad económica y la pérdida de capacidad económica del consumidor se le añade un clima de inestabilidad jurídica generado por un Gobierno que, según explican desde el despacho de Círculo Legal Barcelona, se muestra ineficaz en la toma de decisiones para desencallar este problema y evitar un desastre mayor en 2023.

Leer más: Esto es lo que ganas si compras una vivienda para ponerla en alquiler

Hasta ahora, una de las grandes medidas del Gobierno, y que también había levantado más ampollas en todas las direcciones, tenía que ver con el límite del 2% en la renovación de las rentas del mercado del alquiler. Anunciada ahora su prórroga –a finales de año-, la abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, Arantxa Goenaga, afirma que se trata de «una medida populista que no ha servido de nada«.

Explica que «lo único que ha provocado es que los propietarios de viviendas sufran esta pérdida al habérseles trasladado un prejuicio que debería haber sido asumido por el Gobierno«. Pero no es el único problema. Añade que también pone en duda la efectividad de las propuestas que plantea el Gobierno de aumentar su intervencionismo mediante, por ejemplo, la creación de zonas tensionadas.

Por si todo esto fuera poco, los antecedentes no son nada positivos. «No son soluciones nuevas, de hecho, en Cataluña se han aplicado y se ha demostrado que en vez de incentivar el mercado lo ha perjudicado. Intervenir el mercado no es la solución, la clave pasa por incentivarlo y ayudar a que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, a través de políticas públicas y no a costa de los particulares». asegura.

Una medida que levanta dudas

Las opiniones sobre esta situación van todas en la misma línea. Desde Fotocasa consideran que la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas.

Consideran que es una medida extraordinaria de carácter temporal, y así debería de ser, para hacer frente a una situación inédita en la historia de nuestro mercado. En estos momentos, la desvinculación temporal de las renovaciones de los alquileres del IPC, supondrá un claro respiro para los inquilinos, que desde el segundo semestre de 2021, comenzaron a ver cómo hacer frente al pago de su renta supone una dificultad cada vez mayor. Además, en un contexto de inflación desbocada, la factura energética y del gas también se ha incrementado, son suministros a los que los inquilinos también han tenido que hacer frente.

Otras voces, como la de Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), lamenta que el gobierno de Sánchez opte por el intervencionismo y deja de lado la ley de la oferta y la demanda. «Si se trata de una ley que tiene vigencias temporales es más una ley efectista que algo que vaya a tener implicaciones en el mercado inmobiliario«, explica el presidente.

La intervención del Gobierno sobre los contratos ya firmados provoca inseguridad jurídica en el valor de la vivienda como inversión. Montse Moreno, vicepresidente de AEPSI, explica «parece ser que a los únicos que no les afecta la crisis, según el Gobierno, es a los propietarios de inmuebles, aunque no tienen en cuenta que la mayor parte son pequeños propietarios y que las rentas de los alquileres es una manera de complementar sus ingresos».