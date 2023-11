El acuerdo de investidura con Bildu

La pasada semana fue frenética en cuanto a la serie de acuerdos de investidura cerrados por el presidente Sánchez, semana traumática para quienes se oponen a ellos y los ven como un ataque al Estado de Derecho y la soberanía nacional. Desde ERC hasta Junts, pasando por el PNV, la concatenación de cesiones fue un empacho. De todas las fuerzas que apoyan al líder socialista para gobernar España cuatro años más, la única que no ha firmado acuerdo de investidura alguno con el PSOE es Bildu. Los de Otegi dicen que no han exigido nada a cambio de su sí. Otros más suspicaces dicen que si el contenido de los acuerdos publicados con el resto de fuerzas ha sido tan brutal, cómo debe ser el de Bildu que es el único que no se ha dado a conocer.