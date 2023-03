El roce del Rey y Sánchez en Sagunto

El protocolo es lo que manda cuando el Rey Felipe VI participa en un acto público, y más si lo hace acompañado del presidente del Gobierno. El pasado viernes coincidieron en un evento industrial importante, para celebrar el inicio de las obras de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Sagunto, y los presentes pudieron observar tiranteces entre ellos. A la llegada, prensa de la Casa Real informó a los periodistas de que el Rey no daría ningún discurso. Pero Felipe VI dio la sorpresa y decidió, en el último momento y de forma unilateral, tomar la palabra en el acto. El asombro de Pedro Sánchez fue mayúsculo, pues Moncloa no fue informada del cambio de planes del monarca, que no sentó bien al presidente del Ejecutivo. Sánchez quedó así relegado y perdió protagonismo en un evento importante para él y para la reelección de Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana.