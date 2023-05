ERC esconde a Aragonès

ERC logró un hito en las elecciones catalanas de 2020 al conseguir la presidencia de la Generalitat de Catalunya, algo que no ocurría desde las elecciones de 1933. Pero pese a lo que sería lógico, que la persona que lo ha conseguido, Pere Aragonès, fuera un referente para el partido, lo que ocurre es todo lo contrario: los republicanos le esconden. Es sabido que quién maneja los hilos de la formación es Oriol Junqueras, pero de eso a que el president sea invisible en la propaganda de cara al 28M hay un trecho. Aragonès no aparece en el periódico editado por el equipo de campaña de Ernest Maragall para Barcelona, en el que sale hasta la exiliada Marta Rovira, pero el colmo es que tampoco se le puede ver en el spot electoral de 30 segundos que se difunde en televisiones y redes sociales. Aparecen Junqueras y Maragall, Gabriel Rufián, Raül Romeva, Montse Bassa y hasta en dos ocasiones el batería de la banda catalana Els Pets, Joan Reig, ahora candidato republicano, pero el partido finge que no preside la Generalitat que le ha costado casi 90 años recuperar.