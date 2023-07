Garamendi asfixia a los socios de CEOE

Antonio Garamendi logró ayer aprobar sin problemas los cambios en los estatutos de CEOE para perpetuarse en la presidencia de la patronal, como estaba previsto. Además, será más difícil presentarse contra él. Pese a ello, la asamblea de la confederación lo aprobó con una sola abstención, por lo que nada parecía indicar la asfixia a la que Garamendi estaba sometiendo a los socios de CEOE, en especial a los que un día fueron críticos y ya no se atreven a protestar, o no les interesa porque ahora tienen más que perder que que ganar. Pero la asfixia fue doble, pues el aire acondicionado no funcionaba en la sede del Comité Olímpico Español, donde convocó la asamblea, y el calor era insoportable. De eso sí se quejaron muchos empresarios, aunque en petit comité. «Estamos a 40 grados y sin agua», se quejaba uno de ellos, que bromeaba, durante la asamblea, de si iba a quedar alguien para votar al final de la misma. Al menos, el cátering que había fuera del salón de actos era bueno.