Hermetismo total en Alemania y Francia sobre Calviño

Los Ministerios de Finanzas de Francia y Alemania no sueltan prenda con la elección de presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), un alto cargo europeo al que aspira la vicepresidenta Nadia Calviño. Pese a que las informaciones ya apuntan a un apoyo germano a la ministra de Asuntos Económicos, el departamento que lidera el Partido Liberal alemán no lo confirma. Más escuetos son en Francia, cuyo Gobierno -también liberal como la comisaria Margrethe Vestager– decide no hacer ningún tipo de comentario sobre la elección. La mudanza a Luxemburgo de la vicepresidenta todavía tardará en definirse.