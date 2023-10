Joan Capdevilla (ERC) saca unas risas en Madrid

El nuevo delegado de la Generalitat en Madrid, Joan Capdevilla, ha conseguido que un congreso energético serio, con muchas corbatas y algo de bronca polítca se eche unas risas. Ha sido en el marco del ‘XIX Congreso Anual de Cogeneración’, donde el exdiputado de ERC ha tenido que sustituir a su compañera de partido, Teresa Jordà.

En la presentación de su mesa redonda lo había dejado claro: «Ya no me dedico a esto, así que diré las cosas como las pienso». Y vaya si lo hizo. Bromeó con un boicot en el micrófono cuando criticaba al Gobierno; y le dio bastante cera al representante de Vox, del que dijo en algún momento que no compartía ni una coma de su discurso. De igual modo, no tuvo problema en reprender a los demás ponentes, y dejar -siempre con muy buen humor- sus impresiones sobre la crisis que vive la industria española. De hecho, asumió que hiciera tanta gracia su intervención con la que estaba cayendo