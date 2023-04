La bronca entre la Airef y el sindicato afín a Yolanda Díaz

La fiscalización de la Autoridad Fiscal (Airef) sobre la política económica y fiscal del Gobierno no le va a salir barata. El organismo fiscalizador de las cuentas públicas cuenta ya con un nuevo enemigo, el sindicato CCOO. La Airef afirmó la semana pasada que la tasa de paro actual no mide verdaderamente la profundidad de la insatisfacción en la empleabilidad de los españoles. Una reflexión más bien teórica que la organización sindical, muy cercana a Yolanda Díaz, no podía tolerar a las puertas de la gran puesta de largo de la campaña presidencial de la vicepresidenta con Sumar. CCOO se lanzó al ataque contra la Airef por supuestamente «confundir conceptos». Ambas instituciones se enzarzaron en un cruce de comunicados impropios de otros tiempos.