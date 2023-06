La encuesta para el Ibex que da a Feijóo mós de 150 diputados

Como es sabido, todos los partidos políticos encargan sus propias encuestas, incluso con actualizaciones diarias cuando se acercan las elecciones. Pero también el mundo empresarial las encarga. La última que nos ha llegado para las generales de 23 de julio la realizó Metroscopia hace pocos días para algunas grandes corporaciones. El resultado no puede ser más desalentador para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues no le da ninguna opción de seguir instalado en Moncloa. El sondeo da a Alberto Núñez Feijóo más de 150 diputados -154, para ser exactos-, mientras que el PSOE no llegaría al centenar y se quedaría con 97. El PP podría gobernar con el apoyo de Vox, que se mantendría en tercera posición, con 40 escaños.