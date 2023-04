La incomodidad de Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros

La flamante precandidata a presidenta del Gobierno no lo está pasando tan bien como esperaría tras la puesta de largo de Sumar. A Yolanda Díaz se la vio ayer especialmente incómoda en el Consejo de Ministros. Podemos no da su brazo a torcer y el globo sonda de la gallega puede pinchar. A la pregunta sobre su voto en la ley de Sí es Sí, aseguró que votaría con Unidas Podemos, porque «es una demócrata». Una respuesta ahogada en la resignación que demuestra que puede haber calculado mal su equidistancia. Al terminar la rueda de prensa, salió escopeteada sin atender a los medios, algo raro en Díaz. Quizás no está calculando bien, en general.