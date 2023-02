Ley del sólo sí es sí: de relato en relato hasta la excarcelación final

El goteo incesante de rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales parece no ser suficiente para que en el Ministerio de Igualdad se bajen del burro y se corrija la ley del sólo sí es sí, tocando el consentimiento o no. Ahora, Podemos, el partido responsable de la cartera, ha dejado caer que Irene Montero envió al PSOE el domingo una séptima propuesta, la cuarta en el último mes, en la que se incluyen las subidas de penas. No han recibido respuesta, insisten, pero, cuando se les pregunta por el documento, no lo quieren facilitar. La excusa es que quieren llegar a un acuerdo que sea «de todo el Gobierno» y no parezca «la ley de Irene Montero». «Para que luego no andéis preguntando sobre quién ha escrito qué», afirman, mientras intentan disimular el objetivo real: creen que salen beneficiados de que su chapuza legal se alargue hasta el 8-M porque quien se come la marrana del feminismo es el PSOE. Que de aquí a entonces ya sean más de medio millar los delincuentes beneficiados, mientras, para qué hablar.