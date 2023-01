Los pollos de Laporta

Es conocida la frase de Joan Laporta, en catalán, «m’estic posant com un bacó» -que vendría a ser «me estoy poniendo como el kiko- de un documental de su primera etapa como presidente del Barça, hace más de 15 años. Ahora se ha aficionado a un restaurante de moda en Barcelona especializado en pollos a l’ast. Eso sí, no piensen en el concepto cutre de asador de pollos. Chez Coco sirve picantones pero los llama coquelets y los cobra, con guarnición, a más de 20 euros. Los trae de Galicia pero si Laporta quiere pollo catalán, lo tiene, del Penedés, a 53 euros -eso sí, para dos personas-. Dicen los asiduos de este restaurante de la Avenida Diagonal que es habitual verle comer allí, lo que no es de extrañar pues tiene el despacho de dos de sus empresas a tres puertas, al lado de la exclusiva plaza de Francesc Macià.