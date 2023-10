Ni la amnistia ni Puigdemont salvan ya el 1-O

El 1 de octubre, fecha del referéndum ilegal de 2017 en Cataluña, empezó siendo para el independentismo un mito, pero solo seis años después, ya está en el olvido de buena parte de los votantes de Junts y ERC. Los actos de este domingo en Barcelona tuvieron una asistencia discreta, mucho más que la Diada del 11 de septiembre, que tampoco vive su mejor momento, con unos partidos que siguen divididos pese a la moción del Parlament de la semana pasada, instando a Pedro Sánchez a permitir un referéndum para lograr la investidura. También deberá conceder la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de encausados del procés, pero ello no ha animado al independentismo a llenar las calles de Barcelona. Tampoco lo ha hecho Puigdemont desde Waterloo, ni siquiera cuando tiene -él en particular y los partidos independentistas en general- más influencia que nunca en Madrid. Algunos aún reclaman la legitimidad de la consulta del 1-O, pero la mayoría no lo respalda en la calle.