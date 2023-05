Pablo Iglesias y Podemos: cuanto peor, mejor

Pablo Iglesias, ex dirigente de Podemos ahora entretenido como empresario de los medios, ha vuelto a los escenarios para, dicen, intentar que Podemos no muera en algunas autonomías. Pero corre por ahí otra teoría: que los de Podemos no verían mal del todo extinguirse en el ámbito regional. Esto implicaría que la izquierda perdiera un montón de gobiernos autonómicos. Cundiría el pánico, y le temblarían fuerte las piernas a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Los planes de Yolanda Díaz y Sumar para opar a toda la izquierda, se irían al traste. Se exigiría un cambio radical de estrategias de cara a las elecciones generales, y es en la desesperación y el caos donde Podemos se crece. Al fin y al cabo, si las izquierdas revalidaran sus gobiernos autonómicos este domingo, la fuerza de Podemos sería exigua y menguante. Pero si el 28M se confirma una debacle, se habrá demostrado que con la vía de las 3 izquierdas se van a hacer daño los 3: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Y ahí, Pablo Iglesias se sentirá cómodo para negociar.