Yolanda Díaz evita el pinchazo en Málaga y deja solo a Garzón

Las encuestas no son especialmente benevolentes con Sumar de cara al 23J. Por este motivo, Yolanda Díaz está focalizando su presencia, especialmente en la última semana de campaña, en aquellos sitios y espacios donde la coalición que lidera va a lograr un buen resultado o se juega algún escaño. Es por ello que este próximo martes por la tarde, pese a que estaba prevista su presencia en un mitin en Málaga, finalmente se ha caído del cartel, aduciendo problemas de agenda. La realidad es que, además de que el resultado en la provincia no será bueno, sabe que el escenario no es propicio para un baño de masas, así que ha preferido ausentarse y dejar solo a Alberto Garzón. La remontada de Sumar pasa también porque Díaz dé la imagen de una candidata potente y querida, por lo que su presencia en un mitin deslucido, que aparecería en todas las noticias, perjudicaría aún más sus opciones. El problema de Díaz es que, ahí donde quiere concentrar su presencia, también está pinchando.