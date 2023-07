Yolanda Díaz, populismo económico penalizado en las encuestas

La precampaña electoral de Yolanda Díaz no puede ser más decepcionante. Obsesionada con regalar lo que no es suyo, está haciendo promesas dignas de su ‘jefe’, Pedro Sánchez. Ha prometido ya a los trabajadores que van a trabajar menos, y los que aún no han empezado a trabajar, 20.000 euros al cumplir los 18 años para que se ‘formen’. Todo ello en un país con una productividad inferior a la media europea y una deuda pública ya en el 113% del PIB. Populismo económico que, afortunadamente, se está convirtiendo en pinchazo de Sumar en los sondeos. La encuesta que han encargado empresas del IBEX detecta ya que el PSOE de Sánchez ha comenzado a tragarse a la confluencia de Díaz. Es lo malo de no tener personalidad propia.