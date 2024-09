El aviso importante de la DGT a los conductores que cambian de domicilio

La Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza sus redes sociales para compartir alertas acerca del estado del tráfico, pero también sobre otras temáticas que atañen a los conductores y pueden resultarles de utilidad cuando se sientan al volante.

Una clara muestra de ello es una de sus publicaciones en su cuenta en la red social X, donde ha remarcado la importancia de notificar la nueva dirección postal al organismo público cuando tiene lugar un cambio de domicilio.

«Si cambias de domicilio debes comunicarnos tu nueva dirección postal en un plazo de quince días para que puedan llegarte notificaciones. Puedes hacerlo sin acudir a una Jefatura de Tráfico», ha destacado.

Los conductores cuentan con un plazo para notificar el cambio de domicilio. Foto: Freepik.

De no comunicar el cambio de domicilio, el conductor podría no recibir la notificación de una multa y sobrepasar el plazo disponible para pagar el importe, o bien, podría suceder que no le llegue un aviso de llamada a revisión por parte del fabricante del vehículo, por ejemplo.

Además, tampoco se debe perder de vista que, si se modifica el domicilio, es imprescindible notificar el cambio del domicilio fiscal de los vehículos, hace hincapié Tráfico.

Qué documentación presentar a la DGT

La documentación a presentar varía en función del trámite a realizar. Mientras que para tramitar el cambio de domicilio de forma telefónica es necesaria una verificación de datos a través de diversas preguntas, para llevar a cabo la gestión por internet se debe presentar el DNI electrónico, certificado digital o credenciales Cl@ve.

Para realizar el trámite de forma presencial, en una jefatura de tráfico o en un ayuntamiento, es imprescindible presentar la solicitud en un impreso oficial rellena y que la persona interesada acredite la identidad mediante un documento oficial como el DNI, el permiso de conducción, la tarjeta de residencia o el pasaporte.

Dónde tramitar el cambio de domicilio

Una de las vías para formalizar el trámite es internet, a través de la aplicación miDGT, la aplicación de cambio de domicilio y el Punto de Acceso General de la Administración, una opción idónea si se necesita cambiar el domicilio en múltiples organismos.

Quienes quieran cambiar de domicilio también cuentan con la posibilidad de hacer la gestión por teléfono, mediante el teléfono 060, o presencialmente, en cualquier ayuntamiento o jefatura u oficina provincial de tráfico, lo que implica la solicitud de cita previa.