La polémica está servida. Y es que la nueva Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobada este mismo miércoles no ha tardado en generar reacciones, como es el caso de la líder del PP madrileño Isabel Díaz Ayuso.

Esta estrategia, que recoge recomendaciones de hábitos saludables como comer con agua en vez de con cerveza o vino, no ha sido bien recibida por algunos dirigentes políticos, y la presidenta del Ejecutivo madrileño no ha tardado en manifestarse en las redes sociales.

Así, la líder de los populares madrileños ha manifestado su malestar a través de la red social Twitter. Aprovechando la hora del almuerzo, las dos y media de la tarde concretamente, ha escrito un tweet reivindicando el «buen vino».

Como no podía ser de otra manera, el tweet en pocas horas ya acumula miles de interacciones y reacciones, tanto a su favor como no tan de acuerdo. Por supuesto, la respuesta de los socios de Gobierno, Unidas Podemos, no se ha hecho esperar.

Un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. pic.twitter.com/akKR7NM54c — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 27, 2022

En concreto, tan solo una hora y 20 minutos después los de Unidas Podemos se han hecho notar. De esta manera, los morados, ironizando con su contestación, han aprovechado la oportunidad para recordar a la presidenta madrileña el asunto judicial en el que se está viendo inmerso su hermano, Tomás Díaz Ayuso, a raíz de las comisiones provenientes de un negocio de mascarillas llevado a cabo durante los peores momentos de la pandemia con la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, dejando a un lado las polémicas, la realidad es que el pleno del Consejo Interterritorial del SNS se encuentra abordando este mismo miércoles la nueva Estrategia en Salud Cardiovascular del SNS (ESCAV). ¿Con qué objetivo?

Nos has pillado. Y ahora vamos a por el agua con gas. No te despistes. De todas formas, estamos seguros de que tu hermano te conseguirá buenos proveedores 😉 — PODEMOS (@PODEMOS) April 27, 2022

Conseguir mejorar la salud cardiovascular de la población y promover la adopción de hábitos de vida saludable. Así, la Estrategia establece recomendaciones de hábitos saludables, pero no contempla prohibiciones de ningún tipo.

Por tanto, recuerdan desde el Ministerio de Sanidad, «es falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza». Además, el ministerio dirigido por Carolina Darias hace hincapié en que dicho documento se ha aprobado por unanimidad del Comité Institucional formado por representantes de todas las CCAA y ciudades autónomas, y también del Comité Científico, del que forman parte diversas sociedades científicas. Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha aprovechado para reiterar que la difusión de informaciones no veraces de este tipo perjudica la difusión de mensajes relacionados con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.