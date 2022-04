Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su rechazo a la comisión de investigación que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto espionaje que ella misma sufrió con recursos municipales. «Está creada para hacerme daño y no para investigar absolutamente», ha asegurado la presidenta regional en una visita la oficina móvil bancaria de Caixabank en Villamantilla. «Pero vamos, todos mis respetos, por supuesto», ha añadido.

Este lunes estaba prevista la comparecencia de Tomás Ayuso, hermano de la líder madrileña, a quién se le iba a preguntar por si tuvo relación en la contratación de un servicio de detectives para investigar a la presidenta del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, figura como destinatario desconocido en las tres direcciones en las que se le ha intentado entregar el aviso, por lo que no se ha logrado dar con él. Ayuso, al ser preguntada por este asunto y por si conocía el paradero de su hermano, ha respondido tajantemente entre los aplausos de los simpatizantes: «Quiero saber qué pinta mi hermano ahí».

«Es una comisión en la que no creo», ha asegurado la líder regionales ante los medios de comunicación. «Además -ha continuado- si yo soy la supuesta afectada y no creo en ella, no sé que más podemos decir de la misma».

Ayuso presenta este domingo su candidatura para presidir el PP de Madrid

En su intervención, Ayuso ha revelado que presentará su candidatura a liderar el PP de Madrid el próximo domingo 1 de mayo. No obstante, no será hasta este miércoles cuando se haga con los avales necesarios -al menos 90- para entregarlos de cara al congreso de los populares que se celebrará los días 20 y 21 de mayo.

Isabel Díaz Ayuso. Foto de archivo

«Tengo que ver el calendario pero el primer día que se pueda la presentaré y así vamos yendo más rapidillo que esto se ha quedado un poco atrasado. Creo que será el domingo”, ha señalado la presidenta regional.

La líder madrileña evita opinar sobre el ascenso de la extrema derecha en Francia

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha evitado pronunciarse sobre el resultado de las elecciones francesas celebradas este domingo. Al ser preguntada por su opinión por el ascenso de la extrema derecha en el país galo, Ayuso ha respondido que el pueblo de Francia «es soberano para para decidir los gobiernos que quiera».

«Nosotros en los peores momentos de la pandemia hemos recibido un trato inmejorable por parte de los ciudadanos franceses que nos han acompañado y nos han visitado y yo lo que quiero es que esto siga siendo así», ha señalado sin mojarse.

Y ha añadido: «Lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición del Gobierno saliente, del Gobierno elegido recién salido de las urnas para trabajar juntos como hemos hecho hasta el momento y pensado en el beneficio de todos». «Nuestra opinión es lo de menos. No puedo opinar sobre las personas que eligen otra opción política. Todos son bienvenidos a Madrid y vamos a estar a su entera disposición como siempre», ha concluido.