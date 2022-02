BBVA Seguros logra un beneficio de 238 millones de euros en 2021

BBVA Seguros ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un beneficio de 238 millones de euros en el ejercicio de 2021. Se trata del primer año en el que ya no forma parte de su balance el negocio de productos no vida que fue segregado a la ‘joint venture’ formada con Allianz.

Ambas entidades crearon una sociedad junta en diciembre del año 2020 que incluye un acuerdo de distribución exclusivo, a largo plazo, para la venta de productos de no vida a través de la red bancaria, a la que denominaron BBVA Allianz Seguros y Reaseguros.

En ese momento, BBVA Seguros transfirió a la sociedad cerca de 1,18 millones de pólizas aseguradas y, en el marco de este acuerdo, contabilizó en 2020 una plusvalía neta de 304 millones de euros. Asimismo, según dicho pacto, BBVA pasó a ser el socio exclusivo de Allianz para atender las necesidades de sus clientes en España para productos de no vida, que no incluye los seguros de salud.

De esta manera, no se puede realizar una comparación respecto al ejercicio que le precede, cuando la sociedad alcanzó en 2020 un beneficio de 594,7 millones de euros, debido a que dicho resultado incorporaba la mencionada plusvalía extraordinaria de 304 millones y también el negocio generado entre enero y noviembre por los seguros de no vida (excepto salud), que en 2021 ya no formaban parte del perímetro de dicha compañía.

Una sucursal de BBVA. EFE

BBVA Seguros alcanzó 860 millones de euros de ingresos por primas, de los que 227 millones de euros procedieron de negocios de vida-ahorro, según los datos recogidos por Europa Press. Por su parte, la ‘joint venture’ BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, obtuvo un resultado de 5 millones de euros en 2021. La compañía contaba con activos por importe de 805 millones y pasivos de 253 millones al cierre de su primer año de vida.

BBVA gana 4.653 millones en 2021

BVA ganó 5.069 millones de euros en 2021 si se excluyen los impactos no recurrentes, que son, los resultados generados por la venta de la filial en Estados Unidos, que sumaron 280 millones, además del coste del ERE en España (-696 millones de euros), se trata por tanto del mayor beneficio del grupo en los últimos 10 años.

Si se incluyen estos impactos, el beneficio de BBVA el pasado año ascendió a 4.653 millones de euros, 3,6 veces más que en 2020. El banco que preside Carlos Torres atribuye estas cifras al buen comportamiento de los ingresos, que crecieron un 10,8%, a las menores provisiones respecto al 2020, año en el que la banca hizo provisiones millonarias para hacer frente a la pandemia, y al crecimiento récord en captación de nuevos clientes, casi nueve millones.

BBVA sigue invirtiendo en Atom

Por otro lado, BBVA continúa invirtiendo en Atom, el primer banco exclusivamente móvil del Reino Unido en el que posee un 39% de su capital, al participar en una nueva ronda de financiación con la que la entidad ha captado 75 millones de libras, lo que supone unos 90 millones de euros.

Atom pretende impulsar sus planes de crecimiento y su futura salida a Bolsa

Además del BBVA, en esta operación que sigue abierta a la participación de otros accionistas de Atom, han participado Toscafund e Infinity Investment Partners, según ha explicado el banco español este miércoles.

El BBVA es accionista de Atom desde 2015 y se ha sumado a todas las ampliaciones de capital llevadas a cabo por el neobanco británico, que en menos de un año ha captado 115 millones de libras, unos 137 millones de euros al cambio actual. Con este refuerzo financiero, Atom pretende impulsar sus planes de crecimiento y su futura salida a Bolsa, como anunció el año pasado.