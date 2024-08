BBVA sorprende a miles de españoles con 720 euros: solo exige tres requisitos

Con el objetivo de captar nuevos clientes, pero también fidelizar a los que ya forman parte de su red clientelar, las entidades financieras ofrecen incentivos, regalos y descuentos.

Una clara muestra de ello es la promoción que ha lanzado BBVA para los clientes que contraten su cuenta online sin comisiones y reúnan algunas condiciones.

Consigue 720 euros

Quienes contraten el producto financiero podrán hacerse ahorrar 720 euros al año, ya que la entidad financiera les devolverá 60 euros mensuales a lo largo de un año de los recibos que domicilien en la cuenta bancaria.

La entidad financiera devuelve 60 euros mensuales. Foto: Freepik.

Para disfrutar de las condiciones de la promoción es imprescindible cumplir algunos requisitos, como mantener 400 euros en su nueva cuenta en el transcurso de doce meses.

También será necesario traer algunos recibos de gas, luz, teléfono o internet. A final de mes, la entidad financiera suma el importe de estas facturas y devuelve 60 euros brutos, lo que supone 48,60 euros netos.

Sin permanencia ni penalización

Cabe destacar que la promoción, que se mantendrá activa hasta finales de año, no tiene permanencia ni penalización. Consecuentemente, si algún mes no se cumplen las condiciones, no se pierde el premio recibido y se podrá continuar recibiéndolo en los siguientes meses.

Para beneficiarse de las condiciones de la promoción únicamente se debe introducir el código ‘RECIBOS720’ durante el proceso de apertura de la cuenta.

Cuenta Online Sin Comisiones

Las personas que contraten la cuenta podrán utilizar la tarjeta Aqua Débito sin comisiones y pagar con ella en el extranjero sin ningún coste adicional con el Pack Viajes.

También podrán realizar transferencias online y retirada de efectivo sin coste y utilizar la aplicación de la entidad financiera, con la que podrán controlar el gasto.