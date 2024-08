BBVA lo deja claro: esto es lo que hay que hacer con sus tarjetas de crédito este verano

Los clientes de BBVA han recibido una comunicación de la entidad financiera en la que les informan acerca del ‘Pack viajes’, que pone en el foco la tarjeta de débito o crédito.

Se trata de una opción con la que los usuarios pueden evitar pagar comisiones al pagar y sacar dinero fuera del país con la tarjeta contratada en la entidad financiera.

Qué es el ‘Pack viajes’

En función del uso que se le quiera dar a la tarjeta en el extranjero, los clientes disponen de tres planes. El plan básico, con un coste de 2,99 euros al mes incluye una retirada de efectivo mensual en cajeros automáticos, pero también hasta 1.000 euros de pagos mensuales en moneda diferente al euro.

Los clientes disponen de tres planes. Foto: Freepik.

Este plan no tiene ningún coste durante los primeros tres meses desde su activación, siempre y cuando se haya contratado en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

El plan estándar contempla tres retiradas de efectivo mensuales en cajeros y pagos ilimitados en moneda diferente al euro por 7,99 euros al mes, mientras que el plan premium incluye retirada de efectivo ilimitadas en cajeros y pagos ilimitadas en moneda diferente al euro.

Cómo se activa y se utiliza

El pack viajes funciona como una suscripción que puedes activar y desactivar cuando se desee. La activación se lleva a cabo a través de la aplicación en tres pasos. Después de seleccionar la tarjeta que se quiera utilizar en el viaje, es necesario entrar en la operativa de pack viajes y elegir el plan que se desee.

Una vez activado, no es necesario hacer nada. Al pagar con la tarjeta en otra moneda distinta al euro o retirar efectivo de un cajero automático fuera del país, el banco devuelve las comisiones de forma automática el mismo día del cobro.

No obstante, no se debe perder de vista que los bancos extranjeros pueden cobrar comisiones por utilizar su cajero automático que BBVA no puede devolver. En el caso de que el cliente no utiliza y cancela el plan durante los primeros catorce de días de cada mensualidad, el banco devuelve el coste mensual del plan.