Decathlon: máxima seguridad en la montaña con el reloj resistente al agua y con GPS incluido

A la hora de salir a practicar deporte a la montaña es fundamental contar con la correcta equipación que te aporte la máxima comodidad y seguridad. En Decathlon siguen trabajando por ofrecer a sus clientes el mayor bienestar y tienen el accesorio que se convertirá en tu mejor aliado para disfrutar de la máxima seguridad en tus escapadas a la naturaleza.

En Decathlon cuentan con un amplio catálogo de productos destinados a ayudarte a conseguir los mejores resultados en tus entrenamientos y tiene el invento definitivo que no puede faltar en la rutina de cualquier amante del deporte y la naturaleza. Se trata del reloj pulsómetro con GPS All Black 5 de Suunto, que te permitirá salir a la montaña con la seguridad de no perderte.

Leer más: Decathlon tiene la nevera portátil más cómoda de llevar que está arrasando por menos de 10 euros

Reloj pulsómetro con GPS All Black 5 de Suunto / Decathlon

El reloj de Decathlon ideal para la montaña y la piscina

Este reloj te permitirá mejorar los resultados de tus entrenamientos al mismo tiempo que gozas de la máxima seguridad. Gracias a su función de GPS y grabación con seguimiento te ayudará a no perderte en tus escapadas a la montaña para practicar senderismo o ciclismo. También lo podrás utilizar para deportes acuáticos o triatlón, ya que cuenta con una impermeabilidad de 50m.

Además de su función GPS y su capacidad sumergible, te ayudará a medir otros parámetros como la velocidad, la distancia, la frecuencia cardíaca o la actividad diaria para que puedas sacar el máximo rendimiento a tus entrenamientos y hacer una mejor planificación para aumentar los resultados.

Te permite hacer un seguimiento de tu nivel de forma física adaptándose a las indicaciones de entrenamiento personalizadas en función de tus progresos y objetivos. También te ayuda a medir tus niveles de estrés en tu día a día y la calidad del sueño para mejorar tu descanso.

Suunto 5 te garantiza una gran autonomía, una correcta gestión de tu entrenamiento y la monitorización de la actividad. Es tan ligero (solo pesa 66 gramos) que ni te enterarás de que lo llevas puesto. Además, está rebajado un 26% y ahora puede ser tuyo por 183,99 euros.

Reloj pulsómetro con GPS All Black 5 de Suunto / Decathlon

Hasta 40 horas de batería

Otra de las características que hace que sea una de las mejores opciones para acompañarte en tus escapadas a la montaña es la gran duración de su batería. Tiene hasta 40 horas de grabación seguimiento GPS y gestión inteligente de la batería, que te permitirá cambiar entre los dos modos que tiene predefinidos (rendimiento y resistencia).

Además, utiliza recordatorios inteligentes para garantizar que siempre tengas la carga completa para tu próxima salida. Para utilizar el reloj tan solo tendrás que descargarte la App Suunto, que te mostrará las rutas más frecuentes de los miembros de la comunidad a través de mapas topográficos para que puedas conocer lugares nuevos.

Reloj pulsómetro con GPS All Black 5 de Suunto / Decathlon