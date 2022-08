Decathlon tiene el chándal más cómodo para la vuelta al cole por menos de 8 euros

Tan solo falta unas semanas para que los mas pequeños de la casa vuelvan a la rutina. En Decathlon cuentan con un amplio catálogo de productos destinados a ofrecer a sus clientes la máxima comodidad y relación calidad-precio para apurar todos los detalles de la vuelta al cole.

Elegir la ropa deportiva adecuada para las clases de educación física y las diferentes actividades extraescolares es fundamental para garantizar el máximo confort de los más pequeños y en Decathlon tienen el chándal ideal que no puedes dejar escapar. Se trata del chándal GYMY 100 para gimnasia deportiva de Domyos, que incluye el pantalón en azul marino y la sudadera, disponible en color rosa y azul zafiro.

Tiene una puntuación de 4,6 sobre cinco, basada en la opinión de 185 clientes, de los cuales el 92% lo recomiendan por su calidad, comodidad y precio.

Chándal GYMY 100 para gimnasia deportiva de Domyos en rosa / Decathlon

El chandal ideal para no pasar frío está en Decathlon

Este conjunto se convertirá en la opción preferida de tus hijos para ir al colegio, especialmente en los días de invierno. Su tejido principal está elaborado con un 100% de poliéster, lo que favorece que tenga una gran resistencia a la decoloración, la abrasión y los rayos UVA.

Su tejido interior raspado favorece una correcta protección frente al frío para practicar actividades deportivas con la máxima comodidad en los días de invierno. Está compuesto por un pantalón y una chaqueta sudadera con cremallera, cuello ligeramente alto y sin bolsillos. La parte inferior tiene un corte regular que queda ceñido en la cintura y la entrepierna, pero sin apretar la pierna ni reducir la libertad de movimientos.

Su corte es recto hasta la parte inferior del tobillo. Tampoco tiene bolsillos y su cintura es elástica. Además, ambas partes son muy agradables al tacto y su tejido extensible hace que sea fácil de quitar y poner. Las dos prendas se venden juntas por 7,99 euros y no se pueden comprar por separado.

Evacuación del sudor

Gracias a los materiales utilizados en su elaboración cuenta con una gran capacidad para evacuar y absorber el sudor, por lo que tus hijos podrán disfrutar de estar siempre secos mientras practican deporte, lo que reduce el riesgo de sufrir rozaduras e irritaciones.

Aguanta muy bien la humedad, es ligero, resistente, no presenta arrugas y se seca rápido. Para favorecer el correcto mantenimiento de todas sus características desde Decathlon recomiendan su lavado en máquina, no secar en la secadora, no planchar y no lavar en seco.

