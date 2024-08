Este error común puede costarte el paro

El paro es la presentación por desempleo para aquellas personas que se encuentran sin trabajo y que buscan empleo activamente. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestiona esta ayuda, que puede ser retirada por distintos motivos.

Leer más: El SEPE elimina esta ayuda que cobran miles de personas

Uno de ellos es la compensación de un cobro indebido, que se aplica para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos. Esto sucede cuando un beneficiario recibe más dinero del que le corresponde por parte del SEPE. Por ejemplo, puede ocurrir por no haber informado de cambios en la situación laboral o económica, por errores o por incluso fraudes.

Cuando el SEPE detecta un cobro indebido, lo notifica a través de una carta certificada en la que detalla la cantidad a devolver y los motivos por los que se solicita la devolución, a los que se puede recurrir si no se está de acuerdo, en un plazo de 10 días.

Si no se presentan alegaciones o estás no son aceptadas, el SEPE dicta una resolución definitiva. En 30 días hay que pagar la cantidad a devolver y también se puede pedir poder fraccionar el pago.

El SEPE tiene un plazo de cuatro años para reclamar un cobro indebido. Foto: Freepik

Sin embargo, si el pago no se hace, el SEPE compensa la deuda con otras prestaciones que la persona pueda recibir en el futuro, como puede ser el paro, en una especie de embargo. Por ello, lo más recomendable es devolver el dinero lo antes posible o pedir el fraccionamiento, así como buscar asesoramiento legal en caso de dudas.

Más dificultades para acceder al paro y otras prestaciones

Cuando no se realiza la compensación, además del «embargo», el SEPE puede imponer al beneficiario multas adicionales, que aumentan la cantidad que se debe. También puede comportar más dificultades para acceder al paro o otros tipos de beneficios.

El SEPE tiene un plazo de cuatro años para reclamar un cobro indebido desde que se hizo el pago incorrecto. Si en ese período el SEPE no realiza ninguna reclamación, la deuda prescribiría y ya no tendría que ser saldada. Sin embargo, en general, esto no suele suceder.