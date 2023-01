Estas son las inmobiliarias que venden pisos desde 10.000 euros en Idealista

Los ‘services’ inmobiliarios son sociedades que se dedican a gestionar tanto los inmuebles como las hipotecas de las entidades bancarias, con el objetivo de obtener un beneficio al vender los activos o alquilarlos a precios de mercado, por lo que suele haber oportunidades interesantes de los principales bancos españoles.

Normalmente, cuando el propietario de una vivienda no puede pagar la hipoteca, el banco se adueña de la propiedad. Entonces, las entidades bancarias ponen estos inmuebles a la venta o los alquilan a un precio menor para no tenerlas vacías y poner sacar rentabilidad de ellas.

La mayoría de estas viviendas provienen de embargos, impagos de cuotas o por la insolvencia del antiguo propietario. Incluso, algunas de las viviendas necesitan una reforma integral. No obstante, son muchas las personas que optan por una de estas propiedades debido al encarecimiento de la vivienda y a la dificultad de poner conseguir un préstamo hipotecario.

Estas son las principales inmobiliarias de los bancos

La banca vende sus propiedades a través de estos ‘services’ inmobiliarios como Haya Real Estate, Solvia o Aliseda. Los activos inmobiliarios que posee BBVA y Caixabank los gestiona Haya Real Estate, que también cuenta en cartera con otros pisos de bancos como Cajamar, Liberbank o Bankia. Desde Idealista aseguran que en su cartera cuentan con casas por menos de 10.000 euros.

Vista de un bloque de viviendas en construcción. EFE/Mariscal

Por su parte, Aliseda-Anticipa, en la que el Banco Santander vende sus propiedades, se puede encontrar todo tipo de vivienda, desde villas de lujo de más de tres millones de euros hasta casas por menos de 10.000 euros. La entidad que preside Ana Botín también vende sus propiedades a través del ‘servicer’ Casaktua, que cuenta con inmuebles repartidos por toda España con precios que parten desde los 5.000 euros, tal y como informa Tododisca.